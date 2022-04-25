На заводе мотоциклов «Урал» опровергли переезд в Казахстан

Мотоциклы «Урал» сегодня на 85% состоят из иностранных комплектующих, ввоз которых в РФ запрещен Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На Ирбитском мотоциклетном заводе опровергли вынос производства в Казахстан. Часть мощностей оставят в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал директор представительства «Урал Мото» в России и СНГ Денис Кузнецов.

«Из-за западных санкций мы не можем получить комплектующие. 85% у нас — это импортные компоненты. Аналогов в России не выпускают. Поэтому в Казахстан мы выносим сборку мотоциклов, которые пойдут на экспорт. Она станет основной площадкой», — пояснил Денис Кузнецов.

По его словам, в Ирбите остается сборка мотоциклов для российского рынка. Также здесь продолжится производство рам, баков, кривошипов, кузовных моделей, крупноузловая сборка двигателей (сами они производятся в Тайване), коробок передач, электронных компонентов. «В Петропавловск невозможно перевезти печи муфельные, где происходит процесс закалки, уникальные станки, 500-тонный пресс», — отметил глава представительства.

Часть сотрудников завода будет переведена в Казахстан. Некоторые уже приняли приглашение. Кроме того, все технические специалисты будут ездить в командировки, чтобы наладить производство. Всего на заводе в Ирбите сейчас работают около 150 человек. Сколько сотрудников переводят в Казахстан, Денис Кузнецов не уточнил. Он подчеркнул, что «увольнять никого не будут».

Площадка под новый завод уже определена. Она расположена в городе Петропавловск. Сейчас там проводят инженерные сети и перевозят часть оборудования. Завод в Казахстане планируют открыть к августу 2022 года. Объем производства на новой площадке, по словам Кузнецова, пока не определен. Размер инвестиций он также назвать не смог.

Ранее о переносе производства в Казахстан заявил генеральный директор «Урал Мото» Илья Хаит. Он говорил в том числе о сокращениях персонала. «Урал Мото» выпускает тяжелые внедорожные мотоциклы с коляской. За рубежом его продукция продается под брендом Ural Motorcycles. По данным РБК, нынешние владельцы, в том числе Илья Хаит, выкупили обанкротивший завод «Урал» в 2000 году.

Страны ЕС, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Российские власти заявляли, что все предыдущие санкции имели негативный эффект для западных стран.

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