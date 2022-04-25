Украинских беженцев приняли в Свердловской области

В Нижних Сергах разместились около 60 беженцев (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Около 60 украинских беженцев разместили в Свердловской области. Всего приехали три из четырех групп беженцев. Об этом URA.RU рассказал глава Нижнесергинского муниципального района Василий Еремеев.

«Они (беженцы — прим.ред.) приехали сегодня ночью. Мы их встретили, взяли их анкеты и ПЦР-тесты. Затем они поспали, позавтракали, с ними поработали две бригады медиков. Скоро начнем их отправлять на оформление других документов», — сказал Еремеев.

Он уточнил, что первая группа беженцев была из Мариуполя, вторая — из Донецка, а третья была смешана беженцами из Мариуполя и Донецка. «Ожидаем, что в четвертой группе будет около 20 человек», — сказал Василий. Сейчас беженцам помогают оформить паспорта РФ, банковские карты, счета, социальную защиту и заявления на выплаты.

Еремеев отметил, что от МЧС РФ по Свердловской области пришло распоряжение о создании в нижнесергинском районе 500 спальных мест для беженцев. В районе также организована база волонтеров красного креста и Фонда святой Екатерины. «Беженцы передвигаются по городу свободно. Но для безопасности, приезжим советуется любые выходы делать организованно. Для этого у нас есть автобус», — уточнил Еремеев.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Многие мирные жители остались в зоне боевых действий. Как сообщили в Минобороны, националисты используют их в качестве живых щитов. Российская сторона ежедневно организовывает гуманитарные коридоры, выводя жителей из опасных зон.

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