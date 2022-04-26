По данным URA.RU, землю под строительство нового микрорайона выкупил бизнесмен Дмитрий Карабинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На улице Труда в центре Челябинска планируют построить новый элитный микрорайон. Как сообщил URA.RU один из представителей компании R.I.C.H на условиях анонимности, новый проект находится в стадии разработки.

«Готовится новый проект. Вместо ларечков на улице Труда появится элитное жилье. Будут и офисные помещения», — сообщили URA.RU представитель компании.

Согласно проекту, имеющемуся в распоряжении редакции, новый жилой комплекс расположится на улице Труда в районе ледовой арены «Уральская молния» и городского зоопарка. Общая площадь проекта составит 30 тысяч квадратных метров. Закончить строительство планируют летом 2024 года. Проект предусматривает двухэтажную парковку, витражное остекление фасадов, а также эксплуатируемую крышу с озеленением.

По данным URA.RU, землю под строительство нового микрорайона выкупил экс-директор Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ «КЖСИ»), бизнесмен Дмитрий Карабинцев. По данным СБИС, Карабинцев является соучредителем ряда строительных фирм.

URA.RU связалось с Карабинцевым. Бизнесмен обещал прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее стало известно о планировании строительства нового жилого микрорайона под Челябинском. Свыше шести гектаров земли в Сосновском районе планируют застроить многоквартирными домами. Также в новом микрорайоне хотят построить школу, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Новый микрорайон расположится в районе ледовой арены «Уральская молния» и городского зоопарка Скрин: план строительства микрорайона

Новый микрорайон будет находится вдоль главной автомагистрали Челябинска, соединяющей северо-запад города с центром Скрин: план строительства микрорайона