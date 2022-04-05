Площадь земельного участка составляет 6,36 га Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под Челябинском (Сосновский район) планируют построить еще один жилой микрорайон. Компания АО «ДОМ. РФ» разработала проект комплексной застройки на земельном участке площадью 6,36 гектаров.

«Реализация земельного участка из трех лотов общей площадью 6,36 гектаров. Дата окончания приема заявок на участие в торгах — 16 мая. Начальная цена торгов составляет 5 млн 962 тыс. 972 рубля», — говорится на сайте «ДОМ.РФ»

Выставленный компанией на торги земельный участок расположен между «Вишневой горкой» и ЖК «Конфетти». Участок окружен частным сектором. Остановка общественного транспорта «Улица Изумрудная» находится в 800 метрах.

Проект застройки от «ДОМ. РФ» предполагает строительство многоквартирных домов не выше семи этажей, школу, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Победитель торгов должен реализовать этот проект в течение пяти лет.

На участке расположено поле и небольшая березовая чаща компания «ДОМ РФ»