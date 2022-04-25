Омбудсмен не смог помочь уборщицам в конфликте с властями ЯНАО

Уборщицы не могут добиться справедливости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для решения конфликта с управлением делами правительства ЯНАО уборщицы обратились к ямальскому омбудсмену Анатолию Саку, однако прошел месяц с момента последней встречи с уполномоченным по правам человека, а ситуация не изменилась. Об этом URA.RU сообщил источник в управделами.

«Сак выявил нарушение — уборщицы не ознакомлены со своими обязанностями под роспись. Он пообещал, что лично займется и будет контролировать, чтобы каждый был ознакомлен со своими нормативами под роспись, но месяц прошел, как пришел ответ и абсолютно ничего не меняется в структуре», — сообщил собеседник.

В пресс-службу правительства был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали подготовить ответ позже. Связаться с пресс-службой уполномоченного по правам человека не удалось — по указанному в разделе «Информация для СМИ» контакту никто не ответил, почта для отправки запроса отсутствует.

Конфликт уборщиц управделами разгорелся из-за жалобы на несправедливое начисление зарплат. Сотрудницы обратились в трудовую инспекцию, которая выявила, что у уборщиц нет норм труда. В ответ на это глава ведомства отметил, что нормативы были разработаны с 2012 года, а после проверки инспекции их доработали.