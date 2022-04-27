Педиатр развеяла миф о вреде памперсов для детей

Для девочек памперс безвреден, сказала Елена Мескина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В памперсе у ребенка ниже риск развития дерматита, чем в пеленке, из-за его впитывающих свойств. Об этом URA.RU сообщила педиатр, инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина.

«Считается, что при дерматите памперсы лучше, потому что более эффективно впитывают и контакт с жидкостью у кожи ребенка меньше. Безусловно, памперс в этом смысле суше, и пеленочный контактный дерматит значительно чаще развивается, чем с памперсом. Многое зависит от свойств самой кожи ребенка. У некоторых детей она тонкая, белая, от минимальных контактов воспаляется и могут развиваться опрелости. А есть дети, у которых кожа лучше приспособлена к таким контактным воздействиям, и у них меньше риск развития пеленочного дерматита», — объяснила Елена Мескина.

Профессор уточнила, что нельзя полностью полагаться на памперс и носить его весь день. «Для девочек нет никаких опасений, а для мальчиков, особенно в жаркое время года, имеет значение перегрев. Это может вызвать неблагоприятный эффект с точки зрения дисфункции в дальнейшем. Можно рекомендовать мамам периодически памперс снимать. Нужно не доводить его до такого состояния, чтобы он был максимально тяжелым. Памперс не должен целый день находиться на ребенке. Нужно иметь в виду, что если он полный, то нужно максимально быстро его менять, так как различные бактерии при соприкосновении с кожей могут опять же вызвать контактный дерматит», — предупредила врач.

Одноразовые подгузники торговой маркой Pampers были запатентованы 27 апреля 1965 года в США. Их создал химик, ведущий технолог компании «Procter&Gamble» Виктор Миллз. Испытание своего изобретения он проводил на собственных внуках. Однако прототип оказался несовместим с жаркой погодой. При высокой температуре на коже младенцев быстро возникало раздражение, и разработчикам потребовалось его доработать.

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