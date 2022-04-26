У России забрали Чемпионат мира по хоккею-2023

26 апреля 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Чемпионат должен был пройти в Санкт-Петербурге в мае 2023 года (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чемпионат мира по хоккею 2023 года будет перенесен из России. Об этом сообщила Международная федерация хоккея с шайбой. «Заботясь о безопасности участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет принял решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерации. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Новую локацию для чемпионата 2023 года выберут во время конгресса в Тампере (Финляндия), который состоится в последнюю неделю Чемпионата мира по хоккею 2022 года. Одной из причин отмены чемпионата в России называется сложность с приездом участников в Россию и выездом из нее. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Чемпионат мира по хоккею 2023 года будет перенесен из России. Об этом сообщила Международная федерация хоккея с шайбой. «Заботясь о безопасности участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет принял решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерации. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Новую локацию для чемпионата 2023 года выберут во время конгресса в Тампере (Финляндия), который состоится в последнюю неделю Чемпионата мира по хоккею 2022 года. Одной из причин отмены чемпионата в России называется сложность с приездом участников в Россию и выездом из нее.