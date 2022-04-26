У России забрали Чемпионат мира по хоккею-2023

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Чемпионат должен был пройти в Санкт-Петербурге в мае 2023 года (архивное фото) Фото:

Чемпионат мира по хоккею 2023 года будет перенесен из России. Об этом сообщила Международная федерация хоккея с шайбой.

«Заботясь о безопасности участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет принял решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерации. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

Новую локацию для чемпионата 2023 года выберут во время конгресса в Тампере (Финляндия), который состоится в последнюю неделю Чемпионата мира по хоккею 2022 года. Одной из причин отмены чемпионата в России называется сложность с приездом участников в Россию и выездом из нее.

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Чемпионат мира по хоккею 2023 года будет перенесен из России. Об этом сообщила Международная федерация хоккея с шайбой. «Заботясь о безопасности участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет принял решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерации. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Новую локацию для чемпионата 2023 года выберут во время конгресса в Тампере (Финляндия), который состоится в последнюю неделю Чемпионата мира по хоккею 2022 года. Одной из причин отмены чемпионата в России называется сложность с приездом участников в Россию и выездом из нее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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