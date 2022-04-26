Депутат и генерал-полковник из Пермского края попали под санкции

Санкционный список опубликовали власти Великобритании Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Уроженцы Пермского края, генерал-полковник Анатолий Сидоров и депутат Госдумы Александр Петров, попали под санкции Великобритании. Информация содержится в соответствующем документе, опубликованном британскими властями.

Указано, что бывший командующий войсками Западного военного округа Анатолий Сидоров, «несет ответственность за часть российского военного присутствия в Крыму, которое подрывает суверенитет Украины». В свою очередь, Александр Петров голосовал за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, Луганской и Донецкой республиками.

Он также поддержал решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости указанных республик. Тем самым депутат «оказал поддержку политике и/или действиям, которые дестабилизируют Украину и/или подрывают или угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости», указано в британском документе.

На сайте Минобороны РФ сообщается, что Анатолий Сидоров родился в селе Сива Пермской области (позже — край). Он является участником Афганской и Чеченской военных кампаний. В период с 2012 по 2018 годы командовал войсками Западного военного округа. Александр Петров родился в селе Плешкари Пермской области. В Госдуме он представляет Еврейскую автономную область.

Санкции стали ответом ряда стан Евросоюза, а также США на проведение Россией спецоперации. Российские власти неоднократно заявляли, что санкционное давление на нашу страну началось еще в «нулевые». Ранее под санкции попали экс-губернатор Прикамья Максим Решетников, а также сенаторы и депутаты, представляющие в Совете Федерации и Госдуме Пермский край.

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