Депутат и генерал-полковник из Пермского края попали под санкции

Уроженцы Пермского края, генерал-полковник Анатолий Сидоров и депутат Госдумы Александр Петров, попали под санкции Великобритании. Информация содержится в соответствующем документе, опубликованном британскими властями.
Указано, что бывший командующий войсками Западного военного округа Анатолий Сидоров, «несет ответственность за часть российского военного присутствия в Крыму, которое подрывает суверенитет Украины». В свою очередь, Александр Петров голосовал за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, Луганской и Донецкой республиками.
Он также поддержал решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости указанных республик. Тем самым депутат «оказал поддержку политике и/или действиям, которые дестабилизируют Украину и/или подрывают или угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости», указано в британском документе.
На сайте Минобороны РФ сообщается, что Анатолий Сидоров родился в селе Сива Пермской области (позже — край). Он является участником Афганской и Чеченской военных кампаний. В период с 2012 по 2018 годы командовал войсками Западного военного округа. Александр Петров родился в селе Плешкари Пермской области. В Госдуме он представляет Еврейскую автономную область.
Санкции стали ответом ряда стан Евросоюза, а также США на проведение Россией спецоперации. Российские власти неоднократно заявляли, что санкционное давление на нашу страну началось еще в «нулевые». Ранее под санкции попали экс-губернатор Прикамья Максим Решетников, а также сенаторы и депутаты, представляющие в Совете Федерации и Госдуме Пермский край.
Уроженцы Пермского края, генерал-полковник Анатолий Сидоров и депутат Госдумы Александр Петров, попали под санкции Великобритании. Информация содержится в соответствующем документе, опубликованном британскими властями. Указано, что бывший командующий войсками Западного военного округа Анатолий Сидоров, «несет ответственность за часть российского военного присутствия в Крыму, которое подрывает суверенитет Украины». В свою очередь, Александр Петров голосовал за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, Луганской и Донецкой республиками. Он также поддержал решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости указанных республик. Тем самым депутат «оказал поддержку политике и/или действиям, которые дестабилизируют Украину и/или подрывают или угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости», указано в британском документе. На сайте Минобороны РФ сообщается, что Анатолий Сидоров родился в селе Сива Пермской области (позже — край). Он является участником Афганской и Чеченской военных кампаний. В период с 2012 по 2018 годы командовал войсками Западного военного округа. Александр Петров родился в селе Плешкари Пермской области. В Госдуме он представляет Еврейскую автономную область. Санкции стали ответом ряда стан Евросоюза, а также США на проведение Россией спецоперации. Российские власти неоднократно заявляли, что санкционное давление на нашу страну началось еще в «нулевые». Ранее под санкции попали экс-губернатор Прикамья Максим Решетников, а также сенаторы и депутаты, представляющие в Совете Федерации и Госдуме Пермский край.