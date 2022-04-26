Путин заявил о прорыве в переговорах с Украиной

Украина изменила свою позицию после переговоров в Стамбуле, уверил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина достигли прорыва во время переговоров в Стамбуле. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

«Несмотря на военную операцию на Украине, мы рассчитываем на успех на переговорах. В Стамбуле был достигнут прорыв», — сказал Путин, трансляция шла на телеканале «Россия 24».

Позиция Киева после встречи в Стамбуле кардинально поменялась, уверил Путин. По его словам, Украина теперь хочет решить вопросы принадлежности Крыма и Донбасса на саммите.

Россия и Украина проводят переговоры после начавшейся 24 февраля спецоперации РФ. Переговоры проходили, в том числе, в Стамбуле. Пока что стороны не пришли к заключению единого соглашения.