Путин заявил о прорыве в переговорах с Украиной

Россия и Украина достигли прорыва во время переговоров в Стамбуле. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
«Несмотря на военную операцию на Украине, мы рассчитываем на успех на переговорах. В Стамбуле был достигнут прорыв», — сказал Путин, трансляция шла на телеканале «Россия 24».
Позиция Киева после встречи в Стамбуле кардинально поменялась, уверил Путин. По его словам, Украина теперь хочет решить вопросы принадлежности Крыма и Донбасса на саммите.
Россия и Украина проводят переговоры после начавшейся 24 февраля спецоперации РФ. Переговоры проходили, в том числе, в Стамбуле. Пока что стороны не пришли к заключению единого соглашения.
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Россия и Украина достигли прорыва во время переговоров в Стамбуле. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем. «Несмотря на военную операцию на Украине, мы рассчитываем на успех на переговорах. В Стамбуле был достигнут прорыв», — сказал Путин, трансляция шла на телеканале «Россия 24». Позиция Киева после встречи в Стамбуле кардинально поменялась, уверил Путин. По его словам, Украина теперь хочет решить вопросы принадлежности Крыма и Донбасса на саммите. Россия и Украина проводят переговоры после начавшейся 24 февраля спецоперации РФ. Переговоры проходили, в том числе, в Стамбуле. Пока что стороны не пришли к заключению единого соглашения.