26 апреля 2022

Депутат Тюменской облдумы рассказал, что делать с переселенцами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комиссия по ЖКХ. Тюменская городская дума. Тюмень, чуйко роман
Роман Чуйко считает, что переселенцев надо включать в экономику Фото:

По словам депутата Тюменской областной думы Романа Чуйко, переселенцев из ЛДНР и Украины можно и нужно включать в экономику области. Таким мнением он поделился на тюменском ток-шоу.

«Сейчас мы вынуждены будем заниматься импортозамещением. [Переселенцы] Это дополнительные кадры, которые нужны. У нас в социальной сфере нужны кадры, у нас школы строятся, садики, больницы. То есть это люди, которые приезжают, они с нашим менталитетом, они учились по нашим, практически тем же советским, программам. Если и требуется какая-то переподготовка, то минимальная», — заявил Чуйко в эфире программы «Вечерний Хэштег» на телеканале «Тюменское время». Также, по его словам сегодня стоит вопрос о том, чтобы дать переселенцам возможность жить и зарабатывать в регионе.

Часть переселенцев были вынуждены покинуть свои дома из-за действий украинской стороны после начала спецоперации на территории Украины. СМИ сообщали, что с украинских позиций продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Также появлялись свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени».

По словам депутата Тюменской областной думы Романа Чуйко, переселенцев из ЛДНР и Украины можно и нужно включать в экономику области. Таким мнением он поделился на тюменском ток-шоу. «Сейчас мы вынуждены будем заниматься импортозамещением. [Переселенцы] Это дополнительные кадры, которые нужны. У нас в социальной сфере нужны кадры, у нас школы строятся, садики, больницы. То есть это люди, которые приезжают, они с нашим менталитетом, они учились по нашим, практически тем же советским, программам. Если и требуется какая-то переподготовка, то минимальная», — заявил Чуйко в эфире программы «Вечерний Хэштег» на телеканале «Тюменское время». Также, по его словам сегодня стоит вопрос о том, чтобы дать переселенцам возможность жить и зарабатывать в регионе. Часть переселенцев были вынуждены покинуть свои дома из-за действий украинской стороны после начала спецоперации на территории Украины. СМИ сообщали, что с украинских позиций продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Также появлялись свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...