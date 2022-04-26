Депутат Тюменской облдумы рассказал, что делать с переселенцами

Роман Чуйко считает, что переселенцев надо включать в экономику Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По словам депутата Тюменской областной думы Романа Чуйко, переселенцев из ЛДНР и Украины можно и нужно включать в экономику области. Таким мнением он поделился на тюменском ток-шоу.

«Сейчас мы вынуждены будем заниматься импортозамещением. [Переселенцы] Это дополнительные кадры, которые нужны. У нас в социальной сфере нужны кадры, у нас школы строятся, садики, больницы. То есть это люди, которые приезжают, они с нашим менталитетом, они учились по нашим, практически тем же советским, программам. Если и требуется какая-то переподготовка, то минимальная», — заявил Чуйко в эфире программы «Вечерний Хэштег» на телеканале «Тюменское время». Также, по его словам сегодня стоит вопрос о том, чтобы дать переселенцам возможность жить и зарабатывать в регионе.

Часть переселенцев были вынуждены покинуть свои дома из-за действий украинской стороны после начала спецоперации на территории Украины. СМИ сообщали, что с украинских позиций продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Также появлялись свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.