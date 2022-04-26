«Ъ»: банки закрывают офисы и увольняют работников из-за санкций

27 апреля 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

Сбербанк сократил 32 отделения с начала 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские банки начали активно сокращать отделения. С начала 2022 года по всей стране закрылось более 200 офисов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка. «Российские банки в начале 2022 года вновь стали активно сокращать отделения. Количество закрытых кредитными организациями (без учета Сбербанка) офисов в марте составило 184, рекордный результат за три года. При этом крупнейший в стране Сбербанк сократил сеть на 32 отделения», — пишет издание. Содержание отделений для финансовых организация становится слишком накладно в условиях низкой кредитной активности населения, считают специалисты. Поток заемщиков мог сократиться наполовину, полагает независимый эксперт Андрей Бархота. В то же время, по оценке управляющего директора департамента финансовых услуг Accenture в России Ирины Одинаевой, расходы банка на содержание одного офиса в Московском регионе могут достигать 2—2,5 млн рублей ежемесячно. «При этом на фоне проблем с обслуживанием обязательств и возможных дефолтов со стороны розничных клиентов рентабельность отделений может снизиться», — полагает она. Однако все еще остается ряд услуг, для оказания которых необходимо присутствие клиента, поэтому кардинальное сокращение сети может негативно сказаться на их доступности. В Сбербанке заявили, что покрытие территорий офисами сохраняется на прежнем уровне. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В санкционные списки попали федеральные чиновники, бизнесмены. В частности. ограничения коснулись главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В начале апреля США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и «Альфа-банка». Вашингтон также запретил своим гражданам сотрудничество с этими организациями. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Центробанк, в свою очередь, ограничил валютные переводы за рубеж. Регулятор в марте повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом и привело к повышению ипотечных ставок. Однако, как полагают банковские аналитики, уже в конце апреля ключевая ставка может снизиться до 15 процентных пунктов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российские банки начали активно сокращать отделения. С начала 2022 года по всей стране закрылось более 200 офисов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка. «Российские банки в начале 2022 года вновь стали активно сокращать отделения. Количество закрытых кредитными организациями (без учета Сбербанка) офисов в марте составило 184, рекордный результат за три года. При этом крупнейший в стране Сбербанк сократил сеть на 32 отделения», — пишет издание. Содержание отделений для финансовых организация становится слишком накладно в условиях низкой кредитной активности населения, считают специалисты. Поток заемщиков мог сократиться наполовину, полагает независимый эксперт Андрей Бархота. В то же время, по оценке управляющего директора департамента финансовых услуг Accenture в России Ирины Одинаевой, расходы банка на содержание одного офиса в Московском регионе могут достигать 2—2,5 млн рублей ежемесячно. «При этом на фоне проблем с обслуживанием обязательств и возможных дефолтов со стороны розничных клиентов рентабельность отделений может снизиться», — полагает она. Однако все еще остается ряд услуг, для оказания которых необходимо присутствие клиента, поэтому кардинальное сокращение сети может негативно сказаться на их доступности. В Сбербанке заявили, что покрытие территорий офисами сохраняется на прежнем уровне. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В санкционные списки попали федеральные чиновники, бизнесмены. В частности. ограничения коснулись главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В начале апреля США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и «Альфа-банка». Вашингтон также запретил своим гражданам сотрудничество с этими организациями. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Центробанк, в свою очередь, ограничил валютные переводы за рубеж. Регулятор в марте повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом и привело к повышению ипотечных ставок. Однако, как полагают банковские аналитики, уже в конце апреля ключевая ставка может снизиться до 15 процентных пунктов.