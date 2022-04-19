Запад впервые ввел санкции против Набиуллиной

Правительство Канады опубликовало новый пакет санкций против России. В список впервые попала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Также в списке числятся виолончелист, народный артист РФ Сергей Ролдугин и основатель Альфа-банка Михаил Фридман. Об этом говорится на сайте правительства Канады.
«Положение о внесении изменений в Положение об особых экономических мерах (Россия) <…> дополнить…», — указано на сайте канадского кабмина. Далее идет список фамилий, среди которых числятся Набиуллина, Ролдугин и Фридман.
Также в санкционный список попали бизнесмены Петр Авен, Михаил Гуцериев, Олег Бойко и президент Международной группы компаний «АРЕТИ» Игорь Макаров. Кроме этого, под санкции Канады попали родственники министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В санкционные списки попали федеральные чиновники, бизнесмены. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России.
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Правительство Канады опубликовало новый пакет санкций против России. В список впервые попала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Также в списке числятся виолончелист, народный артист РФ Сергей Ролдугин и основатель Альфа-банка Михаил Фридман. Об этом говорится на сайте правительства Канады. «Положение о внесении изменений в Положение об особых экономических мерах (Россия) <…> дополнить…», — указано на сайте канадского кабмина. Далее идет список фамилий, среди которых числятся Набиуллина, Ролдугин и Фридман. Также в санкционный список попали бизнесмены Петр Авен, Михаил Гуцериев, Олег Бойко и президент Международной группы компаний «АРЕТИ» Игорь Макаров. Кроме этого, под санкции Канады попали родственники министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В санкционные списки попали федеральные чиновники, бизнесмены. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России.