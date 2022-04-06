США полностью заморозили активы Сбербанка и «Альфа-банка»

06 апреля 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

В Сбербанке заявили, что продолжат работать в штатном режиме Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и «Альфа-банка». Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома. «Введены полные блокирующие санкций в отношении крупнейшего финансового учреждения России Сбербанка и крупнейшего частного банка России „Альфа-Банка“. Это действие заморозит любые активы Сбербанка и „Альфа-Банка“, связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам США вести с ними дела», — говорится в заявлении Белого дома. Представители банков уже отреагировали на новые санкции. «Мы продолжаем работать в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям», — передает RT заявление Сбербанка. «США ввели еще один пакет санкций. Что это значит? В общем-то ничего. Работаем как обычно», — написали в telegram-канале «Альфа-банка». Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции, которые, в частности, коснулись банковского сектора. Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и «Альфа-банка». Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома. «Введены полные блокирующие санкций в отношении крупнейшего финансового учреждения России Сбербанка и крупнейшего частного банка России „Альфа-Банка“. Это действие заморозит любые активы Сбербанка и „Альфа-Банка“, связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам США вести с ними дела», — говорится в заявлении Белого дома. Представители банков уже отреагировали на новые санкции. «Мы продолжаем работать в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям», — передает RT заявление Сбербанка. «США ввели еще один пакет санкций. Что это значит? В общем-то ничего. Работаем как обычно», — написали в telegram-канале «Альфа-банка». Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции, которые, в частности, коснулись банковского сектора. Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».