«Известия»: ключевая ставка Банка России может снизиться до 15%

По мнению экспертов, Банк России в ближайшее время снизит ключевую ставку до15% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские банковские аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки на два процентных пункта — до 15%. Они считают, что такое решение ЦБ примет на ближайшем заседании 29 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на специалистов.

Мнение экспертов основано на замедлении недельной инфляции до 0,2% и стабилизации курса рубля ниже 80 за доллар. Ранее на экстренном заседании 28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%.

Такое решение принято в связи с массовым оттоком средств со счетов из-за ситуации на Украине, считает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

В марте уровень ключевой ставки не изменился. В начале апреля ее понизили до 17%.

В Банке России объяснили это тем, что риски финансовой стабильности перестали нарастать. Задача по сдерживанию оттока вкладов была выполнена. По мнению аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского, в настоящее время такой уровень ключевой ставки ощутимо тормозит экономику страны.

В конце февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%. Позже Банк России снизил ключевую ставку до 17,00%.

Ранее ЕС запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка России. Исключение оставили для сделок, которые строго необходимы для обеспечения финансовой стабильности ЕС. Кроме того, страны Евросоюза совместно с США, Канадой и Великобританий договорились заморозить активы Банка России. Санкции против российской банковской системы, который включают, в том числе, отключение от SWIFT некоторых кредитных организаций, ввели после начала спецоперации РФ на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля.

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