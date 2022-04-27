Канада планирует отдать отобранные у россиян деньги украинцам

27 апреля 2022 в 09:23 Размер текста - 17 +

Канада будет отбирать деньги у россиян и отдавать их украинцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада хочет передать конфискованные у россиян активы украинских беженцам. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Канада планирует дать себе право конфисковывать активы российских лиц и компаний, находящихся под санкциями, и использовать их для выплаты компенсаций жертвам конфликта в Украине. Министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что этот закон станет первым в своем роде в Большой семерке», — пишет Bloomberg. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В странах Запада начали конфисковывать имущество россиян, которые попали под санкции. В Кремле назвали действия США и стран Запада «бандитизмом» и «грабежом». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что санкции Запада являются покушением на экономические ценности во всем мире. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Канада хочет передать конфискованные у россиян активы украинских беженцам. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Канада планирует дать себе право конфисковывать активы российских лиц и компаний, находящихся под санкциями, и использовать их для выплаты компенсаций жертвам конфликта в Украине. Министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что этот закон станет первым в своем роде в Большой семерке», — пишет Bloomberg. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В странах Запада начали конфисковывать имущество россиян, которые попали под санкции. В Кремле назвали действия США и стран Запада «бандитизмом» и «грабежом». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что санкции Запада являются покушением на экономические ценности во всем мире.