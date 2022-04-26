Многодетная мать из ЯНАО зарезала сожителя

Дети осужденной женщины находятся под опекой у родствеников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетная мать из села Мыс Каменный (Ямальский район, ЯНАО) зарезала своего сожителя вовремя ссоры. Как сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО, суд приговорил виновную к 6,5 годам лишения свободы.

«По данным следствия и суда, 28 октября 2021 года в селе Мыс Каменный Ямальского района 41-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим сожителем, нанесла мужчине удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения 49-летний мужчина скончался на месте преступления», — говориться в сообщении.

Жительница ЯНАО является матерью четырех несовершеннолетних детей. На данный момент дети находятся под опекой родственников.

Ранее URA.RU сообщало, что городской суд Ноябрьска приговорил местную жительницу к шести годам колонии общего режима за убийство неоднократно судимого сына. Ночью 31 декабря 2021 года во время распития алкогольных произошла ссора между женщиной и ее сыном-рецидивистом, из-за чего она ударила ножом его в грудь.