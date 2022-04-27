Путин наградил экс-депутата Тюменской городской думы

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Комиссия Гордумы по бюджету. Тюмень, разницын геннадий
Геннадий Разницын получил звание заслуженного строителя РФ Фото:

Гендиректор АО «Партнер», экс-депутат городской думы Тюмени Геннадий Разницын получил звание заслуженного строителя РФ. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщили URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

«За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание „Заслуженный строитель Российской Федерации“ Разницыну Геннадию Юрьевичу, генеральному директору акционерного общества „Партнер“, Тюменская область», — говорится в указе. Награжденный заседал в шестом созыве гордумы Тюмени с 2013 по 2018 годы.

Кроме того, звания «Народный учитель РФ» удостоена директор тюменской школы №70 Лидия Русакова. Руководитель проектного офиса филиала ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в Тюмени Валентина Шаламова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также благодарностей и других знаков отличия от президента РФ удостоены несколько десятков жителей Тюменской области. Награды 27 апреля им вручит губернатор Александр Моор.

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Гендиректор АО «Партнер», экс-депутат городской думы Тюмени Геннадий Разницын получил звание заслуженного строителя РФ. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщили URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области. «За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание „Заслуженный строитель Российской Федерации“ Разницыну Геннадию Юрьевичу, генеральному директору акционерного общества „Партнер“, Тюменская область», — говорится в указе. Награжденный заседал в шестом созыве гордумы Тюмени с 2013 по 2018 годы. Кроме того, звания «Народный учитель РФ» удостоена директор тюменской школы №70 Лидия Русакова. Руководитель проектного офиса филиала ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в Тюмени Валентина Шаламова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также благодарностей и других знаков отличия от президента РФ удостоены несколько десятков жителей Тюменской области. Награды 27 апреля им вручит губернатор Александр Моор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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