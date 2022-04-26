Курганский бизнесмен судится с мэрией из-за запрета строить ТРЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматель Нифтулла Нифтуллаев требует через суд признать недействительным постановление администрации Кургана о прекращении действия разрешения на строительство ТРЦ. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Ранее Нифтуллаев через суд потребовал от мэрии заключить с ним договор аренды земельного участка, чтобы завершить стройку.

«Индивидуальный предприниматель Нифтуллаев Нифтулла Тахир оглы обратился в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к администрации города Кургана о признании недействительным постановления от 07.10.2021 о прекращении действия разрешения на строительство объекта капитального строительства от 19.12.2019. Просит обязать администрацию города Кургана устранить допущенные нарушения прав и законных интересов», — говорится в материалах дела.

Заявление принято судом к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 23 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2021 года мэрия Кургана отменила действие разрешения на строительство ТРЦ в 8-м микрорайоне Заозерного. В пресс-службе администрации поясняли URA.RU, что по состоянию на 1 апреля 2021 года бизнесмен не начал строить объект, поэтому договор аренды участка расторгли в одностороннем порядке. Предприниматель заявлял, что с момента начала стройки он засыпал землей заболоченный участок глубиной до четырех метров. Работы требовали времени, чтобы земля утрамбовалась. На стройку ТРЦ бизнесмен уже затратил более 80 млн рублей. Он написал жалобу на действия мэрии президенту РФ Владимиру Путину, но обращение передали для рассмотрения в мэрию Кургана.

Ранее Нифтуллаев обратился в суд с требованием к мэрии заключить с ним новый договор аренды. Очередное заседание по этому делу назначено на 4 мая.

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