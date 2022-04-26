Власти ХМАО назвали самые популярные специальности у абитуриентов

В Югре абитуриенты определяются с будущими профессиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У югорских абитуриентов наибольшим спросом пользуются технические специальности, медицина и педагогика. Об этом во время пресс-конференции заявил директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин, передает корреспондент URA.RU.

«Наиболее популярные направления — они традиционно сложились и не меняются уже около семи лет. Среди них — технические направления различного характера, в том числе IT, энергетика, нефтянка. Высоким спросом пользуются медицинские направления и направления педагогические», — перечислил Дренин.

Он также добавил, что в следующем учебном году окружные власти увеличили количество бюджетных мест при поступлении в югорские вузы. В общей сложности их число составит около трех тысяч. «Спектр подготовки очень широк, почти 100 направлений и специальностей», — добавил глава депобра.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре студенты-медики начали получать выплату за прохождение практики. Такое решение было принято окружным правительством.