26 апреля 2022
25 апреля 2022

Власти ХМАО назвали самые популярные специальности у абитуриентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Лекция Алексея Текслера первокурсникам ЮУрГУ. Челябинск, аудитория, лекция, университет, вуз, маски, институт, студенты, коронавирус, ковид, первокурсники
В Югре абитуриенты определяются с будущими профессиями Фото:

У югорских абитуриентов наибольшим спросом пользуются технические специальности, медицина и педагогика. Об этом во время пресс-конференции заявил директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин, передает корреспондент URA.RU.

«Наиболее популярные направления — они традиционно сложились и не меняются уже около семи лет. Среди них — технические направления различного характера, в том числе IT, энергетика, нефтянка. Высоким спросом пользуются медицинские направления и направления педагогические», — перечислил Дренин.

Он также добавил, что в следующем учебном году окружные власти увеличили количество бюджетных мест при поступлении в югорские вузы. В общей сложности их число составит около трех тысяч. «Спектр подготовки очень широк, почти 100 направлений и специальностей», — добавил глава депобра.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре студенты-медики начали получать выплату за прохождение практики. Такое решение было принято окружным правительством.

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У югорских абитуриентов наибольшим спросом пользуются технические специальности, медицина и педагогика. Об этом во время пресс-конференции заявил директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин, передает корреспондент URA.RU. «Наиболее популярные направления — они традиционно сложились и не меняются уже около семи лет. Среди них — технические направления различного характера, в том числе IT, энергетика, нефтянка. Высоким спросом пользуются медицинские направления и направления педагогические», — перечислил Дренин. Он также добавил, что в следующем учебном году окружные власти увеличили количество бюджетных мест при поступлении в югорские вузы. В общей сложности их число составит около трех тысяч. «Спектр подготовки очень широк, почти 100 направлений и специальностей», — добавил глава депобра. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре студенты-медики начали получать выплату за прохождение практики. Такое решение было принято окружным правительством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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