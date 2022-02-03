Студентам-медикам в ХМАО начнут платить за практику

04 февраля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Студентам медицинских вузов в ХМАО начнут платить за практику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО студенты медицинских вузов начнут получать выплаты в период прохождения практики. Соответствующее решение будет рассматриваться на заседании правительства ХМАО. «Предоставить в 2022 году выплаты обучающимся в период прохождения практической подготовки, направленной на участие в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, с 1 февраля 2022 года. Выплаты осуществляются за счет средств, предусмотренных государственной программой ХМАО «Развитие образования», — сказано в документе. Выплаты предназначены для студентов старших курсов Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и Сургутского государственного университета. Размер выплат составит от 820 до 1 370 рублей в день. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за дефицита врачей жителей будут лечить студенты. Тогда директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский заявил, что к лечению коронавируса были привлечены 280 студентов Сургутского университета. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО студенты медицинских вузов начнут получать выплаты в период прохождения практики. Соответствующее решение будет рассматриваться на заседании правительства ХМАО. «Предоставить в 2022 году выплаты обучающимся в период прохождения практической подготовки, направленной на участие в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, с 1 февраля 2022 года. Выплаты осуществляются за счет средств, предусмотренных государственной программой ХМАО «Развитие образования», — сказано в документе. Выплаты предназначены для студентов старших курсов Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и Сургутского государственного университета. Размер выплат составит от 820 до 1 370 рублей в день. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за дефицита врачей жителей будут лечить студенты. Тогда директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский заявил, что к лечению коронавируса были привлечены 280 студентов Сургутского университета.