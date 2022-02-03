Студентам-медикам в ХМАО начнут платить за практику

В ХМАО студенты медицинских вузов начнут получать выплаты в период прохождения практики. Соответствующее решение будет рассматриваться на заседании правительства ХМАО.
«Предоставить в 2022 году выплаты обучающимся в период прохождения практической подготовки, направленной на участие в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, с 1 февраля 2022 года. Выплаты осуществляются за счет средств, предусмотренных государственной программой ХМАО «Развитие образования», — сказано в документе.
Выплаты предназначены для студентов старших курсов Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и Сургутского государственного университета. Размер выплат составит от 820 до 1 370 рублей в день.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за дефицита врачей жителей будут лечить студенты. Тогда директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский заявил, что к лечению коронавируса были привлечены 280 студентов Сургутского университета.
В ХМАО студенты медицинских вузов начнут получать выплаты в период прохождения практики. Соответствующее решение будет рассматриваться на заседании правительства ХМАО. «Предоставить в 2022 году выплаты обучающимся в период прохождения практической подготовки, направленной на участие в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, с 1 февраля 2022 года. Выплаты осуществляются за счет средств, предусмотренных государственной программой ХМАО «Развитие образования», — сказано в документе. Выплаты предназначены для студентов старших курсов Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и Сургутского государственного университета. Размер выплат составит от 820 до 1 370 рублей в день. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за дефицита врачей жителей будут лечить студенты. Тогда директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский заявил, что к лечению коронавируса были привлечены 280 студентов Сургутского университета.