03 февраля 2022
02 февраля 2022

Студентам-медикам в ХМАО начнут платить за практику

© Служба новостей «URA.RU»
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Студентам медицинских вузов в ХМАО начнут платить за практику Фото:

В ХМАО студенты медицинских вузов начнут получать выплаты в период прохождения практики. Соответствующее решение будет рассматриваться на заседании правительства ХМАО.

«Предоставить в 2022 году выплаты обучающимся в период прохождения практической подготовки, направленной на участие в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, с 1 февраля 2022 года. Выплаты осуществляются за счет средств, предусмотренных государственной программой ХМАО «Развитие образования», — сказано в документе.

Выплаты предназначены для студентов старших курсов Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и Сургутского государственного университета. Размер выплат составит от 820 до 1 370 рублей в день.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за дефицита врачей жителей будут лечить студенты. Тогда директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский заявил, что к лечению коронавируса были привлечены 280 студентов Сургутского университета.

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В ХМАО студенты медицинских вузов начнут получать выплаты в период прохождения практики. Соответствующее решение будет рассматриваться на заседании правительства ХМАО. «Предоставить в 2022 году выплаты обучающимся в период прохождения практической подготовки, направленной на участие в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, с 1 февраля 2022 года. Выплаты осуществляются за счет средств, предусмотренных государственной программой ХМАО «Развитие образования», — сказано в документе. Выплаты предназначены для студентов старших курсов Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и Сургутского государственного университета. Размер выплат составит от 820 до 1 370 рублей в день. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за дефицита врачей жителей будут лечить студенты. Тогда директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский заявил, что к лечению коронавируса были привлечены 280 студентов Сургутского университета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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