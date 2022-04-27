Минобороны РФ: ракетами «Калибр» уничтожена партия оружия из США

27 апреля 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Российская армия задействовала высокоточные ракеты «Калибр» Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия РФ ударом высокоточных ракет «Калибр» уничтожила крупную партию оружия, поставленного Украине из США и стран Европы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 59 военных объектов Украины», — говорится в сообщении Минобороны. Средствами ПВО также были сбиты 18 украинских беспилотников и одна ракета «Точка-У». В результате ударов уничтожены свыше 120 националистов. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Армия РФ ударом высокоточных ракет «Калибр» уничтожила крупную партию оружия, поставленного Украине из США и стран Европы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 59 военных объектов Украины», — говорится в сообщении Минобороны. Средствами ПВО также были сбиты 18 украинских беспилотников и одна ракета «Точка-У». В результате ударов уничтожены свыше 120 националистов. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.