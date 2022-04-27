Швеция попросила у ЕС компенсацию за поставки оружия на Украину

Швеция просит Евросоюз компенсировать поставки оружия на Украину. Об этом сообщает «Шведское радио».
«Правительство Швеции запросило у Евросоюза компенсацию за военные поставки на Украину. Швеция передала Украине оборудования для разминирования и 5 тысяч одноразовых противотанковых гранатометов на сумму 21,7 млн долларов», — сообщило «Шведское радио».
Евросоюз увеличил поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что поставки оружия украинским националистам препятствуют урегулированию ситуации на Украине, сообщают «Дни.ру».
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