Тюменцы массово оформляют ипотеку

Количество ипотечных сделок выросло на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам первого квартала текущего года в Тюмени оформлено почти 25 тысяч ипотечных сделок. Это почти на 46% больше, чем за первый квартал прошлого года, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области.

«По итогам первого квартала 2022 года зарегистрировано 24 790 ипотечных сделок. Это на 45,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Росреестра, 2,7 тысячи от общего числа зарегистрированных ипотек приходится на «льготную» ипотеку. Договоры по ипотеке регистрируются в течение одного дня.

По мнению директора по маркетингу ГК «Меридиан» Татьяны Мирсаитовой, всплеск продаж в первом квартале текущего года объясняется тем, что на фоне известных геополитических событий люди хотели сохранить свои сбережения. «Общество понимало, что вложения в квадратные метры в условиях неопределенности наиболее надежный вариант, особенно в связи с обвалом фондового рынка», — объяснила Татьяна.

Ранее URA.RU писало о том, что риэлторы дали прогноз по росту цен на недвижимость в Тюмени. Снижения цен не ожидается.