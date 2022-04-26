26 апреля 2022

Тюменцы массово оформляют ипотеку

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, многоэтажка, новостройка, дом
Количество ипотечных сделок выросло на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года Фото:

По итогам первого квартала текущего года в Тюмени оформлено почти 25 тысяч ипотечных сделок. Это почти на 46% больше, чем за первый квартал прошлого года, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области.

«По итогам первого квартала 2022 года зарегистрировано 24 790 ипотечных сделок. Это на 45,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Росреестра, 2,7 тысячи от общего числа зарегистрированных ипотек приходится на «льготную» ипотеку. Договоры по ипотеке регистрируются в течение одного дня.

По мнению директора по маркетингу ГК «Меридиан» Татьяны Мирсаитовой, всплеск продаж в первом квартале текущего года объясняется тем, что на фоне известных геополитических событий люди хотели сохранить свои сбережения. «Общество понимало, что вложения в квадратные метры в условиях неопределенности наиболее надежный вариант, особенно в связи с обвалом фондового рынка», — объяснила Татьяна.

Ранее URA.RU писало о том, что риэлторы дали прогноз по росту цен на недвижимость в Тюмени. Снижения цен не ожидается.

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По итогам первого квартала текущего года в Тюмени оформлено почти 25 тысяч ипотечных сделок. Это почти на 46% больше, чем за первый квартал прошлого года, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области. «По итогам первого квартала 2022 года зарегистрировано 24 790 ипотечных сделок. Это на 45,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года», — сообщает пресс-служба ведомства. По данным Росреестра, 2,7 тысячи от общего числа зарегистрированных ипотек приходится на «льготную» ипотеку. Договоры по ипотеке регистрируются в течение одного дня. По мнению директора по маркетингу ГК «Меридиан» Татьяны Мирсаитовой, всплеск продаж в первом квартале текущего года объясняется тем, что на фоне известных геополитических событий люди хотели сохранить свои сбережения. «Общество понимало, что вложения в квадратные метры в условиях неопределенности наиболее надежный вариант, особенно в связи с обвалом фондового рынка», — объяснила Татьяна. Ранее URA.RU писало о том, что риэлторы дали прогноз по росту цен на недвижимость в Тюмени. Снижения цен не ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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