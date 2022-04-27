Экс-мэр Екатеринбурга ответил Соловьеву, оскорбившему город. «Совершенно недопустимо»

27 апреля 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Аркадий Чернецкий считает недопустимым оскорблять такой большой город, как Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший мэр Екатеринбурга (1992—2010), первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий счел недопустимыми слова телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего город «центром мерзотной либероты». Как заявил URA.RU сам экс-градоначальник, своим заявлением журналист оскорбляет всех жителей уральской столицы. «Я считаю, что нельзя проецировать на город с полуторамиллионным населением какие-то гнусные поступки отдельных людей. Нельзя говорить [плохо] про город, даже если в этом городе есть люди, которые тебе неприятны или неприятно то, что они делают или произносят. Потому что 1,5 миллиона человек — честные и порядочные, и на них это пятно бросать, на мой взгляд, совершенно недопустимо», — сказал Чернецкий, уточнив, что лично не знаком с телеведущим. Нелестное мнение о Екатеринбурге Соловьев высказал во время интервью с уральским полпредом президента Владимиром Якушевым. Журналист попросил собеседника объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». В ответ полпред пояснил, что власти работают над ростом патриотических настроений в городе. Соловьев не впервые эмоционально высказывается о Екатеринбурге. Самый известный эпизод произошел в мае 2019 года. Во время протестов против строительства храма в сквере в центре города Соловьев назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших семью императора Николая II. После этого на въезде в Екатеринбург даже появилась табличка «город бесов». Позднее Соловьев обещал приехать в столицу Урала и лично «гонять чертей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Бывший мэр Екатеринбурга (1992—2010), первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий счел недопустимыми слова телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего город «центром мерзотной либероты». Как заявил URA.RU сам экс-градоначальник, своим заявлением журналист оскорбляет всех жителей уральской столицы. «Я считаю, что нельзя проецировать на город с полуторамиллионным населением какие-то гнусные поступки отдельных людей. Нельзя говорить [плохо] про город, даже если в этом городе есть люди, которые тебе неприятны или неприятно то, что они делают или произносят. Потому что 1,5 миллиона человек — честные и порядочные, и на них это пятно бросать, на мой взгляд, совершенно недопустимо», — сказал Чернецкий, уточнив, что лично не знаком с телеведущим. Нелестное мнение о Екатеринбурге Соловьев высказал во время интервью с уральским полпредом президента Владимиром Якушевым. Журналист попросил собеседника объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». В ответ полпред пояснил, что власти работают над ростом патриотических настроений в городе. Соловьев не впервые эмоционально высказывается о Екатеринбурге. Самый известный эпизод произошел в мае 2019 года. Во время протестов против строительства храма в сквере в центре города Соловьев назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших семью императора Николая II. После этого на въезде в Екатеринбург даже появилась табличка «город бесов». Позднее Соловьев обещал приехать в столицу Урала и лично «гонять чертей».