Замглавы челябинского минздрава отказали в освобождении из СИЗО

Александр Кузнецов просил о домашнем аресте Фото: Сергей Иванов © URA.RU

Челябинский областной суд оставил без изменения решение Тракторозаводского районного суда Челябинска о продлении срока заключения под стражей для заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Кузнецова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест. Решение, которым Кузнецову была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 июня 2022 года, оставлено без изменения», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале суда.

Заместитель министра был задержан сотрудниками полиции и ФСБ 18 февраля. С тех пор находится под стражей. Он обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий с ущербом для бюджета на сумму более 60 млн рублей при поставке томографов по завышенным ценам. Он вину не признает.