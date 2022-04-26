26 апреля 2022

Замглавы челябинского минздрава отказали в освобождении из СИЗО

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Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов, мера пресечения, кузнецов александр
Александр Кузнецов просил о домашнем аресте Фото:

Челябинский областной суд оставил без изменения решение Тракторозаводского районного суда Челябинска о продлении срока заключения под стражей для заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Кузнецова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест. Решение, которым Кузнецову была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 июня 2022 года, оставлено без изменения», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале суда.

Заместитель министра был задержан сотрудниками полиции и ФСБ 18 февраля. С тех пор находится под стражей. Он обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий с ущербом для бюджета на сумму более 60 млн рублей при поставке томографов по завышенным ценам. Он вину не признает.

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Челябинский областной суд оставил без изменения решение Тракторозаводского районного суда Челябинска о продлении срока заключения под стражей для заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Кузнецова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест. Решение, которым Кузнецову была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 июня 2022 года, оставлено без изменения», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале суда. Заместитель министра был задержан сотрудниками полиции и ФСБ 18 февраля. С тех пор находится под стражей. Он обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий с ущербом для бюджета на сумму более 60 млн рублей при поставке томографов по завышенным ценам. Он вину не признает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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