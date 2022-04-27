Психолог Дворкина назвала способ распознать панические атаки

27 апреля 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

При панических атаках человек ощущает страх смерти Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Одним из главных симптомов панических атак является страх смерти. По этому признаку можно отличить проявление тревоги от других физических недомоганий. Об этом в беседе с URA.RU рассказала клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина. «Одним из явных симптомов именно „панической атаки“ является страх смерти, то есть сердце колотится, может проступить холодный пот и человека думает, что он реально умирает. Это знак от организма, психики, души, тела, что „мне плохо, делай что-нибудь“. Но если недомогание оказывается сильное, то лучше всего перестраховаться и обратиться к врачу», — подчеркнула Маргарита Дворкина. Психолог объяснила, что сами приступы панических атак длятся недолго, однако беспокоить могут человека всю жизнь. «Сам приступ краткосрочный, а период может быть абсолютно любой. Человек может всю жизнь страдать паническими атаками, а может год, два, пять или десять лет либо разово, то есть произошел стресс и проявился симптом. Это стресс, который не нашел выхода. Если у человека панические атаки случаются часто, то может появляться уже и тревога по поводу самого возникновения панических атак, то есть, „со мной это бывало, это неприятно, я боюсь, что вновь это случится“», — добавила Дворкина. Ранее врач-невролог Павел Хорошев рассказал об опасности употребления антидепрессантов. Самостоятельный прием препаратов может нанести непоправимый вред здоровью и даже привести к смерти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Одним из главных симптомов панических атак является страх смерти. По этому признаку можно отличить проявление тревоги от других физических недомоганий. Об этом в беседе с URA.RU рассказала клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина. «Одним из явных симптомов именно „панической атаки“ является страх смерти, то есть сердце колотится, может проступить холодный пот и человека думает, что он реально умирает. Это знак от организма, психики, души, тела, что „мне плохо, делай что-нибудь“. Но если недомогание оказывается сильное, то лучше всего перестраховаться и обратиться к врачу», — подчеркнула Маргарита Дворкина. Психолог объяснила, что сами приступы панических атак длятся недолго, однако беспокоить могут человека всю жизнь. «Сам приступ краткосрочный, а период может быть абсолютно любой. Человек может всю жизнь страдать паническими атаками, а может год, два, пять или десять лет либо разово, то есть произошел стресс и проявился симптом. Это стресс, который не нашел выхода. Если у человека панические атаки случаются часто, то может появляться уже и тревога по поводу самого возникновения панических атак, то есть, „со мной это бывало, это неприятно, я боюсь, что вновь это случится“», — добавила Дворкина. Ранее врач-невролог Павел Хорошев рассказал об опасности употребления антидепрессантов. Самостоятельный прием препаратов может нанести непоправимый вред здоровью и даже привести к смерти.