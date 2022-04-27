В ЯНАО беженцам с Донбасса готовы платить 200 тыс рублей

Преподавателю йоги готовы платить 32 тысячи рублей, а мастеру тайского массажа — 37 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

В Ямало-Ненецком автономном округе беженцам с Донбасса готовы платить 200 тысяч рублей. Как сообщает окружная служба занятости населения, сейчас в регионе открыто 211 вакансий, на которые готовы принять переселенцев с ДНР и ЛНР.

«Центры занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа готовы оказать содействие в трудоустройстве гражданам, прибывшим с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Для получения помощи необходимо обратиться в ближайший центр занятости населения», — говорится в сообщении.

Самая высокооплачиваемая вакансия с зарплатой 200 тысяч у заместителя начальника центральной инженерно-технологической службы. Мастеру по испытанию скважин готовы платить 175 тысяч рублей. Водитель автомобиля категории Е с опытом работы не менее 1 года может зарабатывать 140 тысяч. Механик может устроиться на зарплату в 120 тысяч рублей.

Что касаемо средней и минимальной зарплаты, указанной в окружном банке, то 70 тысяч может получать главный энергетик. Экономист может устроиться на зарплату от 55 тысяч. Преподавателя йоги готовы взять на зарплату 32 тысячи рублей, а мастера тайского массажа — 37 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жители Донецкой и Луганской народных республик, которые вынуждены были переехать в ЯНАО из-за боевых действий со стороны ВСУ, смогут получить в округе бесплатную юридическую помощь. Помощь можно получить также в вопросах защиты прав и законных интересов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам