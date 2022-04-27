Ранее депутаты проголосовали за вынос на думу вопроса по УК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты гордумы Новоуральска (Свердловская область) на думском заседании поддержали создание альтернативной управляющей компании. Об этом URA.RU рассказал депутат новоуральской думы Олег Елистратов.

«Депутаты поддержали создание альтернативной УК», — уточнил Елистратов. Он отметил, что решение поддержали практически все присутствующие депутаты. «Мы голосовали не для того, чтобы у администрации была подконтрольная УК. Мы голосовали за то, чтобы у жителей был выбор», — отметил он.

Решение выноса вопроса о создании альтернативной УК на думское заседание было принято 25 марта. По заключению комиссии известно, что было решено «рекомендовать думе принять проект решения с внесением отдельного изменения, изложив проект в новой редакции», — говорится в документе.

Решение было принято для развития конкуренции в сфере управления жилищным фондом и повышения качества коммунальных услуг. Депутат гордумы Новоуральска Елена Стрельцова уточнила, что думская комиссия не приняла 19 апреля решение о выносе на думское заседание вопроса по созданию альтернативной УК.

Директор управляющей компании ООО «УЖК «Новоуральская» Ирена Ислентьева уточняла, что депутаты не стали выносить на рассмотрение думы вопрос о создании УК из-за оставшихся к ней вопросов. Она также уточнила, что директором управляющей компании стал экс-глава свердловского обкома КПРФ Дмитрий Шадрин. О готовящихся изменениях новоуральского коммунального рынка стало известно в декабре 2021 года. Глава города Вячеслав Тюменцев заявлял, что альтернативная УК позволит обезопасить коммунальное обслуживание города, так как у «УЖК Новоуралькой» имеются крупные долги.

Фото: скрин решения думской комиссии

Фото: скрин решения думского заседания

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