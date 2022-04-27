Депутаты гордумы Новоуральска (Свердловская область) на думском заседании поддержали создание альтернативной управляющей компании. Об этом URA.RU рассказал депутат новоуральской думы Олег Елистратов.
«Депутаты поддержали создание альтернативной УК», — уточнил Елистратов. Он отметил, что решение поддержали практически все присутствующие депутаты. «Мы голосовали не для того, чтобы у администрации была подконтрольная УК. Мы голосовали за то, чтобы у жителей был выбор», — отметил он.
Решение выноса вопроса о создании альтернативной УК на думское заседание было принято 25 марта. По заключению комиссии известно, что было решено «рекомендовать думе принять проект решения с внесением отдельного изменения, изложив проект в новой редакции», — говорится в документе.
Решение было принято для развития конкуренции в сфере управления жилищным фондом и повышения качества коммунальных услуг. Депутат гордумы Новоуральска Елена Стрельцова уточнила, что думская комиссия не приняла 19 апреля решение о выносе на думское заседание вопроса по созданию альтернативной УК.
Депутаты гордумы Новоуральска (Свердловская область) на думском заседании поддержали создание альтернативной управляющей компании. Об этом URA.RU рассказал депутат новоуральской думы Олег Елистратов. «Депутаты поддержали создание альтернативной УК», — уточнил Елистратов. Он отметил, что решение поддержали практически все присутствующие депутаты. «Мы голосовали не для того, чтобы у администрации была подконтрольная УК. Мы голосовали за то, чтобы у жителей был выбор», — отметил он. Решение выноса вопроса о создании альтернативной УК на думское заседание было принято 25 марта. По заключению комиссии известно, что было решено «рекомендовать думе принять проект решения с внесением отдельного изменения, изложив проект в новой редакции», — говорится в документе. Решение было принято для развития конкуренции в сфере управления жилищным фондом и повышения качества коммунальных услуг. Депутат гордумы Новоуральска Елена Стрельцова уточнила, что думская комиссия не приняла 19 апреля решение о выносе на думское заседание вопроса по созданию альтернативной УК. Директор управляющей компании ООО «УЖК «Новоуральская» Ирена Ислентьева уточняла, что депутаты не стали выносить на рассмотрение думы вопрос о создании УК из-за оставшихся к ней вопросов. Она также уточнила, что директором управляющей компании стал экс-глава свердловского обкома КПРФ Дмитрий Шадрин. О готовящихся изменениях новоуральского коммунального рынка стало известно в декабре 2021 года. Глава города Вячеслав Тюменцев заявлял, что альтернативная УК позволит обезопасить коммунальное обслуживание города, так как у «УЖК Новоуралькой» имеются крупные долги.