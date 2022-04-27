Деньги на ремонт улицы Вайнера в Екатеринбурге ищут в Москве

Реконструкцию улицы Вайнера хотели провести к 300-летнему юбилею Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга пытается решить проблему с финансированием ремонта главной пешеходной улицы Екатеринбурга — ул. Вайнера — на уровне правительства РФ. Об этом URA.RU рассказал собеседник, близкий к свердловскому кабмину.

«В федеральное агентство по туризму будет направлена заявка на выделение субсидии в рамках „проектирования туристского кода центра города“. Есть такая программа, в конце декабря прошлого года ее утвердил премьер-министр Михаил Мишустин», — поделился источник. В то же время вице-мэр по финансам Андрей Корюков, говоря журналистам о реконструкции Вайнера утром 27 апреля, обращение в Москву не упоминал.

Ранее URA.RU писало, что из-за ухудшения экономической обстановки ремонт улицы Вайнера откладывается. «Подготовка концепции, техзадания и проектно-сметной документации пока откладывается. <…> Думаю, если в этом году концепцию и проектно-сметную документацию сделаем, в следующем году вернемся к вопросу о финансировании», — объяснял Корюков.

Изначально предполагалось, что рабочие выйдут на площадку уже в 2022 году. Чтобы успеть отремонтировать участок ул. Вайнера от проспекта Ленина до ул. Малышева к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в августе 2023-го.