Рядом с микрорайоном Изумрудный ландшафтный пожар угрожает домам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница поселка Изумрудный просит курганцев помочь пожарным в тушении огня, который угрожает домам. Об этом женщина написала в общем чате микрорайонов Зайково и Изумрудный.

«Кто может, помогите пожарным у Изумрудного. Пожар у котлована, подходит к домам. Приехала одна пожарная машина, ждем вторую. Срочно», — написала жительница поселка в чате микрорайонов Зайково и Изумрудный.

На фотографиях и видео очевидцев запечатлен густой дым рядом с постройками поселка Изумрудный и трассой. Местные жители боятся за свои дома.

Оперативно получить комментарий по возгоранию вблизи поселка Изумрудный в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области URA.RU не удалось. В настоящее время крупный ландшафтный пожар тушат в районе шоссе Тюнина в районе садового товарищества «Нива». Ранее URA.RU писало, что людей эвакуируют из дачных кооперативов. Для тушения пожара привлекли вертолет МИ-8. Также в Кургане возле школы №49 в микрорайоне Рябково произошел пожар. На территории школы горел строительный мусор.

Недалеко от микрорайона Изумрудный Кургана возник пожар фото: жительница поселка Изумрудный