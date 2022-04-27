Матвиенко пообещала выйти на пикет, защищая бизнес

27 апреля 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Матвиенко пообещала выйти с плакатом, если бизнесу не дадут свободу Фото: Владимир Андреев © URA.RU В случае, если российскому бизнесу не предоставят свободу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выйдет к правительству с плакатом. Об этом она заявила на заседании Совета законодателей. «Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса — ничего не будет — возьму плакат и пойду к правительству с плакатом! Дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого! У нас талантливые люди, не нужно им мешать», — заявила она на заседании, трансляция которого велась на сайте Совфеда. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. В свою очередь, российскими властям были разработаны пакеты антикризисных мер, которые коснутся бизнеса и обычных граждан. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В случае, если российскому бизнесу не предоставят свободу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выйдет к правительству с плакатом. Об этом она заявила на заседании Совета законодателей. «Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса — ничего не будет — возьму плакат и пойду к правительству с плакатом! Дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого! У нас талантливые люди, не нужно им мешать», — заявила она на заседании, трансляция которого велась на сайте Совфеда. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. В свою очередь, российскими властям были разработаны пакеты антикризисных мер, которые коснутся бизнеса и обычных граждан.