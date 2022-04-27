Крупнейшие клубы КХЛ начали охоту за тюменским игроком

Денис Давыдов из тюменского ХК «Рубин» стал самым ценным игроком плей-офф ВХЛ сезона 2021/22 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупнейшие клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начали интересоваться спортсменом из тюменского ХК «Рубин» после того, как он стал самым ценным игроком по результатам розыгрыша плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона 2021/22. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, у тюменца есть реальные шансы на то, чтобы продолжить карьеру в одном из топовых клубов КХЛ.

«Давыдов показал высокий уровень игры как на стадии плей-офф, так и во время „регулярки“ ВХЛ. Его старания не остались незамеченными. Сразу несколько крупных клубов КХЛ всерьез рассматривают вопрос возможного заключения контракта с игроком. Вероятно, в ближайшее время у Давыдова появится шанс на продолжение карьеры в самой сильной лиге континента», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

При этом он не стал озвучивать названий клубов КХЛ, которые интересуются спортсменом из Тюмени. На официальном сайте ХК «Рубин» указано, что Давыдов признан самым ценным игроком плей-офф ВХЛ сезона 2021/22. «Самым ценным игроком плей-офф ВХЛ сезона 2021/22 признан Денис Давыдов. Специальный приз игрок получил после финального матча с „Динамо Спб“. Нападающий провел в плей-офф 20 матчей и набрал в них 18 очков, забросив 11 шайб и сделав 7 результативных передач. На его счету один покер, два дубля и три победные шайбы», — сообщает официальный сайт хоккейного клуба.

В адрес ХК «Рубин» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что хоккейный клуб из Тюмени впервые за 11 лет выиграл плей-офф ВХЛ.

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