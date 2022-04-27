Путин анонсировал новую индексацию пенсий

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Путин анонсировал внеплановую индексацию выплат Фото:

В ближайшее время в России будет принято решение по внеплановой индексации всех выплат, в том числе пенсий. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании совета законодателей при Федеральном Собрании.

«Будут приняты решения по индексации пенсии и всех выплат. Прошу парламентариев проработать все поправки», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и других социальных платежей ранее обещал помощник президента РФ Максим Орешкин. В январе МРОТ был увеличен на 8,6% и составил 13 890 рублей, прожиточный минимум вырос до 12 654 рублей. На сегодняшний день проиндексированы все виды пенсий на 8,6%.

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В ближайшее время в России будет принято решение по внеплановой индексации всех выплат, в том числе пенсий. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании совета законодателей при Федеральном Собрании. «Будут приняты решения по индексации пенсии и всех выплат. Прошу парламентариев проработать все поправки», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и других социальных платежей ранее обещал помощник президента РФ Максим Орешкин. В январе МРОТ был увеличен на 8,6% и составил 13 890 рублей, прожиточный минимум вырос до 12 654 рублей. На сегодняшний день проиндексированы все виды пенсий на 8,6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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