В мэрии Перми рассказали, как попасть на Парад Победы

Парада 9 мая можно будет увидеть на Октябрьской площади Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Администрация Перми опубликовала правила для желающих посмотреть на Парад Победы 9 мая. В этом году он пройдет на Октябрьской площади, на которую можно будет попасть через восемь рамок металлоискателей с улиц Екатерининской, Луначарского, Пушкина, Краснова.

«Посетителям категорически запрещено проносить с собой оружие, наркотические и психоактивные вещества, алкоголь, любые напитки в стеклянной таре, горючие и взрывоопасные вещества. Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Также на мероприятия не допустят лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — сообщается на сайте мэрии. Всем пришедшим необходимо надеть маски.

На праздничных мероприятиях в Перми порядок будут обеспечивать около 1200 человек. Это курсанты Пермского военного института войск нацгвардии РФ, правоохранительные органы, представители частных охранных организаций, народные дружинники и волонтеры. Ранее URA.RU рассказывало, что власти обещают пермякам самый масштабный парад за всю историю города.