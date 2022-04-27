Врач Болибок назвал новую опасность бессимптомной формы COVID

28 апреля 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

У заболевших «стелс-омикроном» может развиться постковидный синдром Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Доминирующая в России сублиния COVID-19 «стелс-омикрон» протекает, как правило, бессимптомно. В итоге зараженные не знают о том, что переболели, а через пару месяцев сталкиваются с серьезным постковидным синдромом. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Люди не замечают, что заболевают „стелс-омикроном“, потому что доминирующая сублиния протекает бессимптомно, особенно у тех, кто был привит или переболел ранее, затем проходит 2-3 недели, месяц, и они начинают чувствовать, что с ними что-то не так — усталость, иногда появляется тошнота, странные симптомы, то там болит, то тут. Или возникает „туман в голове“, когда граждане с трудом понимают, что им говорят, какой перед ними находится предмет, теряют профессиональные навыки, забывают слова. И такой постковидный синдром в более или менее выраженной форме проявляется у большей части пациентов», — объяснил Владимир Болибок. По словам врача-иммунолога, у подобных пациентов возникают сложности в лечении, так как больничный они взять не могут. «Туман в голове сопровождается общей слабостью. Как правило, при подобных симптомах чаще всего отправляют к неврологу. Больничный лист поликлиника им не открывает, так как температуры нет, давление нормальное. Граждане берут очередной отпуск, потом — отпуск за свой счет. И это трагедия, особенно для неработающих пенсионеров, потому что они в итоге они не так и восстанавливаются, и вынуждены оставить свою должность», — подчеркнул врач Болибок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Доминирующая в России сублиния COVID-19 «стелс-омикрон» протекает, как правило, бессимптомно. В итоге зараженные не знают о том, что переболели, а через пару месяцев сталкиваются с серьезным постковидным синдромом. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Люди не замечают, что заболевают „стелс-омикроном“, потому что доминирующая сублиния протекает бессимптомно, особенно у тех, кто был привит или переболел ранее, затем проходит 2-3 недели, месяц, и они начинают чувствовать, что с ними что-то не так — усталость, иногда появляется тошнота, странные симптомы, то там болит, то тут. Или возникает „туман в голове“, когда граждане с трудом понимают, что им говорят, какой перед ними находится предмет, теряют профессиональные навыки, забывают слова. И такой постковидный синдром в более или менее выраженной форме проявляется у большей части пациентов», — объяснил Владимир Болибок. По словам врача-иммунолога, у подобных пациентов возникают сложности в лечении, так как больничный они взять не могут. «Туман в голове сопровождается общей слабостью. Как правило, при подобных симптомах чаще всего отправляют к неврологу. Больничный лист поликлиника им не открывает, так как температуры нет, давление нормальное. Граждане берут очередной отпуск, потом — отпуск за свой счет. И это трагедия, особенно для неработающих пенсионеров, потому что они в итоге они не так и восстанавливаются, и вынуждены оставить свою должность», — подчеркнул врач Болибок.