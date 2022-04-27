В последний раз мужчина похитил у 84-летней женщины 430 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге задержан мужчина, который, угрожая детям, выманивал деньги у пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Похитителем оказался ранее судимый 24-летний мужчина. Он приходил к пожилым людям, которые были обмануты по схеме „Ваш родственник попал в ДТП“. „Курьер“ забирал у стариков деньги, предназначенные для освобождения их родственников от уголовной ответственности», — рассказали в ведомстве.

Виновник рассказал, что поучаствовать в преступной схеме ему предложили «некие работодатели» через социальные сети. Установлено, что мужчина поучаствовал в восьми аналогичных случаях. Против него возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало о других похожих преступлениях.

У преступника обнаружены украденные деньги Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу