В Екатеринбурге задержан мужчина, который, угрожая детям, выманивал деньги у пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
«Похитителем оказался ранее судимый 24-летний мужчина. Он приходил к пожилым людям, которые были обмануты по схеме „Ваш родственник попал в ДТП“. „Курьер“ забирал у стариков деньги, предназначенные для освобождения их родственников от уголовной ответственности», — рассказали в ведомстве.
Виновник рассказал, что поучаствовать в преступной схеме ему предложили «некие работодатели» через социальные сети. Установлено, что мужчина поучаствовал в восьми аналогичных случаях. Против него возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало о других похожих преступлениях.
У преступника обнаружены украденные деньги
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу
В Екатеринбурге задержан мужчина, который, угрожая детям, выманивал деньги у пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Похитителем оказался ранее судимый 24-летний мужчина. Он приходил к пожилым людям, которые были обмануты по схеме „Ваш родственник попал в ДТП“. „Курьер“ забирал у стариков деньги, предназначенные для освобождения их родственников от уголовной ответственности», — рассказали в ведомстве. Виновник рассказал, что поучаствовать в преступной схеме ему предложили «некие работодатели» через социальные сети. Установлено, что мужчина поучаствовал в восьми аналогичных случаях. Против него возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало о других похожих преступлениях.