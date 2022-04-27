27 апреля 2022

Задержан Екатеринбуржец, воровавший деньги у стариков. Он угрожал детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения гендиректору
В последний раз мужчина похитил у 84-летней женщины 430 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге задержан мужчина, который, угрожая детям, выманивал деньги у пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Похитителем оказался ранее судимый 24-летний мужчина. Он приходил к пожилым людям, которые были обмануты по схеме „Ваш родственник попал в ДТП“. „Курьер“ забирал у стариков деньги, предназначенные для освобождения их родственников от уголовной ответственности», — рассказали в ведомстве.

Виновник рассказал, что поучаствовать в преступной схеме ему предложили «некие работодатели» через социальные сети. Установлено, что мужчина поучаствовал в восьми аналогичных случаях. Против него возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало о других похожих преступлениях.

У преступника обнаружены украденные деньги
Фото:

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В Екатеринбурге задержан мужчина, который, угрожая детям, выманивал деньги у пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Похитителем оказался ранее судимый 24-летний мужчина. Он приходил к пожилым людям, которые были обмануты по схеме „Ваш родственник попал в ДТП“. „Курьер“ забирал у стариков деньги, предназначенные для освобождения их родственников от уголовной ответственности», — рассказали в ведомстве. Виновник рассказал, что поучаствовать в преступной схеме ему предложили «некие работодатели» через социальные сети. Установлено, что мужчина поучаствовал в восьми аналогичных случаях. Против него возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало о других похожих преступлениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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