Клава Кока покажет свой номер телефона преданным фанатам

Певица раскроет свой номер телефона, если ее песня попадет в топ-10 Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбургская певица Клава Кока раскроет личный номер телефона, если ее новая песня поднимется на высокие места в музыкальном рейтинге. Об этом артистка написала в своем telegram-канале.

«Давайте поднимем трек „Думал“ в топ-10 музыкального чарта „ВКонтакте“, и я скину свой номер телефона», — написала исполнительница.

На момент публикации песня находится на 26 месте в рейтинге. Ранее URA.RU сообщало о клипе певицы, который набрал 30 млн просмотров.

Клава Кока (Клавдия Высокова) — екатеринбургская певица Фото: официальная группа Клавы Коки, vk.com