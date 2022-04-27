Клава Кока покажет свой номер телефона преданным фанатам

Певица раскроет свой номер телефона, если ее песня попадет в топ-10
Екатеринбургская певица Клава Кока раскроет личный номер телефона, если ее новая песня поднимется на высокие места в музыкальном рейтинге. Об этом артистка написала в своем telegram-канале.
«Давайте поднимем трек „Думал“ в топ-10 музыкального чарта „ВКонтакте“, и я скину свой номер телефона», — написала исполнительница.
На момент публикации песня находится на 26 месте в рейтинге. Ранее URA.RU сообщало о клипе певицы, который набрал 30 млн просмотров.
Клава Кока (Клавдия Высокова) — екатеринбургская певица
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