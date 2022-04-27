27 апреля 2022

Клава Кока покажет свой номер телефона преданным фанатам

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Ночь Музыки 2021. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, клава кока, ночь музыки 2021
Певица раскроет свой номер телефона, если ее песня попадет в топ-10 Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока раскроет личный номер телефона, если ее новая песня поднимется на высокие места в музыкальном рейтинге. Об этом артистка написала в своем telegram-канале.

«Давайте поднимем трек „Думал“ в топ-10 музыкального чарта „ВКонтакте“, и я скину свой номер телефона», — написала исполнительница.

На момент публикации песня находится на 26 месте в рейтинге. Ранее URA.RU сообщало о клипе певицы, который набрал 30 млн просмотров.

Клава Кока (Клавдия Высокова) — екатеринбургская певица
Фото:

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Екатеринбургская певица Клава Кока раскроет личный номер телефона, если ее новая песня поднимется на высокие места в музыкальном рейтинге. Об этом артистка написала в своем telegram-канале. «Давайте поднимем трек „Думал“ в топ-10 музыкального чарта „ВКонтакте“, и я скину свой номер телефона», — написала исполнительница. На момент публикации песня находится на 26 месте в рейтинге. Ранее URA.RU сообщало о клипе певицы, который набрал 30 млн просмотров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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