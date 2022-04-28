В Австрии подсчитали, что на вступление Украины в ЕС уйдет 20 лет

28 апреля 2022 в 09:11 Размер текста - 17 +

Украину не будут принимать в Евросоюз по ускоренной процедуре, считают в Австрии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 20 лет из-за уровня жизни и коррупции в стране. Такое заявление сделал член Федерального совета Австрии и спикер в парламентском клубе Австрийской партии свободы по вопросам внешней политики, Европы и сотрудничества Йоханнес Хюбнер. «По моим оценкам, возможное вступление Украины в ЕС заняло бы 20 лет. Уровень жизни в данной стране далек от европейского. Если доверять Amnesty International, а также другим исследованиям, сделанным до 2022 года, Украину пожирает коррупция», — сказал Хюбнер в интервью «Известиям». По его словам, на Украине проплачены все решения — от выборов в Верховную раду до действий президента страны. Поэтому для вступления в Евросоюз Украине нужно будет пройти долгий путь, считает он. Хюбнер заявил, что нет разумных оснований для приема Украины в ускоренном режиме. Одной из причин является конфликт России и Украины, который может стать внутриевропейским, высказался политик. Украина в конце февраля подала заявку на членство в Евросоюзе по ускоренной процедуре. Это произошло после начала спецоперации РФ на Украине. Экс-представитель Восточной Англии в Европейском парламенте Эндрю Дафф считает, что Украину могут принять в Евросоюз на пониженных правах, а не как полноправного участника. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявлял, что Украина не должна вступать в ЕС, пишет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 20 лет из-за уровня жизни и коррупции в стране. Такое заявление сделал член Федерального совета Австрии и спикер в парламентском клубе Австрийской партии свободы по вопросам внешней политики, Европы и сотрудничества Йоханнес Хюбнер. «По моим оценкам, возможное вступление Украины в ЕС заняло бы 20 лет. Уровень жизни в данной стране далек от европейского. Если доверять Amnesty International, а также другим исследованиям, сделанным до 2022 года, Украину пожирает коррупция», — сказал Хюбнер в интервью «Известиям». По его словам, на Украине проплачены все решения — от выборов в Верховную раду до действий президента страны. Поэтому для вступления в Евросоюз Украине нужно будет пройти долгий путь, считает он. Хюбнер заявил, что нет разумных оснований для приема Украины в ускоренном режиме. Одной из причин является конфликт России и Украины, который может стать внутриевропейским, высказался политик. Украина в конце февраля подала заявку на членство в Евросоюзе по ускоренной процедуре. Это произошло после начала спецоперации РФ на Украине. Экс-представитель Восточной Англии в Европейском парламенте Эндрю Дафф считает, что Украину могут принять в Евросоюз на пониженных правах, а не как полноправного участника. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявлял, что Украина не должна вступать в ЕС, пишет RT.