ФСБ: в Кургане студент готовил теракт

Задержанного в марте студента курганского колледжа подозревают в подготовке теракта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студент одного из курганских техникумов, задержанный в марте сотрудниками ФСБ, подозревается в подготовке к совершению теракта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

«УФСБ России по Курганской области в марте 2022 года в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержан 19-летний студент одного из курганских техникумов. Его подозревают в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение», — рассказали в ведомстве.

В квартире студента изъяли семь самодельных взрывных устройств, а также пневматическое и холодное оружие. Кроме того, у него нашли дневник, в котором был рукописный план совершения теракта и инструкции по изготовлению взрывчатки. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205; ч.1 ст. 222.1 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта; незаконное хранение взрывных устройств).

Ранее URA.RU сообщало о задержании студента Курганского техникума сервиса и технологий, которого подозревали в подготовке к нападению на колледж. У него изъяли тетрадь с планом атаки и оружие. Выйти на студента удалось благодаря бдительности его однокурсников. По ТВ показали оружие студента для нападения на техникум Кургана.