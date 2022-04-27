27 апреля 2022

ФСБ: в Кургане студент готовил теракт

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, оружие, пм, спецоперация, обыск
Задержанного в марте студента курганского колледжа подозревают в подготовке теракта Фото:

Студент одного из курганских техникумов, задержанный в марте сотрудниками ФСБ, подозревается в подготовке к совершению теракта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

«УФСБ России по Курганской области в марте 2022 года в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержан 19-летний студент одного из курганских техникумов. Его подозревают в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение», — рассказали в ведомстве.

В квартире студента изъяли семь самодельных взрывных устройств, а также пневматическое и холодное оружие. Кроме того, у него нашли дневник, в котором был рукописный план совершения теракта и инструкции по изготовлению взрывчатки. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205; ч.1 ст. 222.1 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта; незаконное хранение взрывных устройств).

Ранее URA.RU сообщало о задержании студента Курганского техникума сервиса и технологий, которого подозревали в подготовке к нападению на колледж. У него изъяли тетрадь с планом атаки и оружие. Выйти на студента удалось благодаря бдительности его однокурсников. По ТВ показали оружие студента для нападения на техникум Кургана.

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Студент одного из курганских техникумов, задержанный в марте сотрудниками ФСБ, подозревается в подготовке к совершению теракта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области. «УФСБ России по Курганской области в марте 2022 года в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержан 19-летний студент одного из курганских техникумов. Его подозревают в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение», — рассказали в ведомстве. В квартире студента изъяли семь самодельных взрывных устройств, а также пневматическое и холодное оружие. Кроме того, у него нашли дневник, в котором был рукописный план совершения теракта и инструкции по изготовлению взрывчатки. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205; ч.1 ст. 222.1 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта; незаконное хранение взрывных устройств). Ранее URA.RU сообщало о задержании студента Курганского техникума сервиса и технологий, которого подозревали в подготовке к нападению на колледж. У него изъяли тетрадь с планом атаки и оружие. Выйти на студента удалось благодаря бдительности его однокурсников. По ТВ показали оружие студента для нападения на техникум Кургана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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