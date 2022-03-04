04 марта 2022

По ТВ показали оружие студента для нападения на техникум Кургана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, убийство, пистолет, оружие, стрельба, преступник, преступление, криминал
Курганец хранил пневматическое оружие Фото:

На канале «Россия 24» было показано оружие студента, готовящего нападение на курганский техникум. 19-летний курганец был задержан, передали сообщение ФСБ России в программе «Дежурная часть».

«В Кургане благодаря бдительности студентов предотвратили атаку на техникум. Об этом сообщает ФСБ России. 19-летний студент принес на занятие нож. Это заметили одногруппники и сообщили преподавателям», — озвучил журналист.

В материале показано, что в квартире у студента силовики обнаружили семь самодельных взрывных устройств, пневматическое и холодное оружие. Кроме того, юноша вел личный дневник, где подробно описал план нападения на техникум и инструкции по изготовлению взрывчатки.

URA.RU писало, что бывшая одноклассница охарактеризовала молодого человека во время учебы в школе, как странного человека. Он также любил пугать людей. В последнее время он не здоровался с бывшими одноклассниками.

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На канале «Россия 24» было показано оружие студента, готовящего нападение на курганский техникум. 19-летний курганец был задержан, передали сообщение ФСБ России в программе «Дежурная часть». «В Кургане благодаря бдительности студентов предотвратили атаку на техникум. Об этом сообщает ФСБ России. 19-летний студент принес на занятие нож. Это заметили одногруппники и сообщили преподавателям», — озвучил журналист. В материале показано, что в квартире у студента силовики обнаружили семь самодельных взрывных устройств, пневматическое и холодное оружие. Кроме того, юноша вел личный дневник, где подробно описал план нападения на техникум и инструкции по изготовлению взрывчатки. URA.RU писало, что бывшая одноклассница охарактеризовала молодого человека во время учебы в школе, как странного человека. Он также любил пугать людей. В последнее время он не здоровался с бывшими одноклассниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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