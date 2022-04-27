Пьяный пермяк, въехавший в людей на иномарке, угнал ее

Сотрудники полиции установили, что машина была угнана недалеко от места совершения ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU

Мужчина, устроивший в Перми 26 апреля смертельное ДТП, совершил его на угнанном автомобиле. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Сотрудники полиции установили, что за рулем „Хенде“ находился мужчина 1975 года рождения, не имеющий права управления. У гражданина в ходе освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения. Также полицейские выяснили, что злоумышленник угнал транспортное средство неподалеку от места аварии», — говорится на официальном сайте пермского ГУ МВД.

URA.RU рассказывало, что ДТП произошло на перекрестке улиц Леонова и Свиязева в Индустриальном районе города. Иномарка вылетела на красный свет светофора, сбив на пешеходном переходе девушку 2005 года рождения и мужчину 1974 года рождения.

После этого автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель, столкнулся с тремя машинами. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя скончалась на месте, а мужчина с различными травмами был госпитализирован.

Следственными органами СУ СК по Пермскому краю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Кроме этого, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту угона. Подозреваемый заключения под стражу.