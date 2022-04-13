Тюменца, застрелившего свердловских косуль, отправили в колонию

Туринский (Свердловская область) районный суд приговорил браконьера из Тюмени, убившего косуль, к четырем годам строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Туринский районный суд приговорил виновного, с учетом в его действиях рецидива преступлений, к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы.
Во время задержания браконьер оказал сопротивление. Из-за этого полиция открыла огонь по колесам автомобиля, на котором тюменец пытался уехать от правоохранительных органов. Оружие и автомобиль нарушителя конфисковали. В пресс-службе пояснили, что мужчина подстрелил шесть косуль и одно животное из красной книги.
Ранее в Екатеринбурге браконьеры убили двух косуль. Трупы животных обнаружили в заброшенном строении на улице Совхозной. Также жители Екатеринбурга замечали в городе раненную косулю. Когда были найдены останки животных, многие решили, что убита она, однако эксперты развеяли эти домыслы.
Туринский (Свердловская область) районный суд приговорил браконьера из Тюмени, убившего косуль, к четырем годам строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Туринский районный суд приговорил виновного, с учетом в его действиях рецидива преступлений, к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы. Во время задержания браконьер оказал сопротивление. Из-за этого полиция открыла огонь по колесам автомобиля, на котором тюменец пытался уехать от правоохранительных органов. Оружие и автомобиль нарушителя конфисковали. В пресс-службе пояснили, что мужчина подстрелил шесть косуль и одно животное из красной книги. Ранее в Екатеринбурге браконьеры убили двух косуль. Трупы животных обнаружили в заброшенном строении на улице Совхозной. Также жители Екатеринбурга замечали в городе раненную косулю. Когда были найдены останки животных, многие решили, что убита она, однако эксперты развеяли эти домыслы.