Тюменца, застрелившего свердловских косуль, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Фролов. Тюмень, суд, адвокат
Виновного приговорили к 4 годам лишения свободы Фото:

Туринский (Свердловская область) районный суд приговорил браконьера из Тюмени, убившего косуль, к четырем годам строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Туринский районный суд приговорил виновного, с учетом в его действиях рецидива преступлений, к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время задержания браконьер оказал сопротивление. Из-за этого полиция открыла огонь по колесам автомобиля, на котором тюменец пытался уехать от правоохранительных органов. Оружие и автомобиль нарушителя конфисковали. В пресс-службе пояснили, что мужчина подстрелил шесть косуль и одно животное из красной книги.

Ранее в Екатеринбурге браконьеры убили двух косуль. Трупы животных обнаружили в заброшенном строении на улице Совхозной. Также жители Екатеринбурга замечали в городе раненную косулю. Когда были найдены останки животных, многие решили, что убита она, однако эксперты развеяли эти домыслы.

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Туринский (Свердловская область) районный суд приговорил браконьера из Тюмени, убившего косуль, к четырем годам строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Туринский районный суд приговорил виновного, с учетом в его действиях рецидива преступлений, к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы. Во время задержания браконьер оказал сопротивление. Из-за этого полиция открыла огонь по колесам автомобиля, на котором тюменец пытался уехать от правоохранительных органов. Оружие и автомобиль нарушителя конфисковали. В пресс-службе пояснили, что мужчина подстрелил шесть косуль и одно животное из красной книги. Ранее в Екатеринбурге браконьеры убили двух косуль. Трупы животных обнаружили в заброшенном строении на улице Совхозной. Также жители Екатеринбурга замечали в городе раненную косулю. Когда были найдены останки животных, многие решили, что убита она, однако эксперты развеяли эти домыслы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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