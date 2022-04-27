Пожар произошел в микрорайоне Черемухово (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне Черемухово в Кургане горят жилые дома. Об этом сообщили представители администрации города.

«По информации МЧС по Курганской области, 28.04.22 в мкр. Черемухово произошло возгорание жилых строений. Площадь возгорания 250 кв. м. В настоящее время пожар локализован. На месте работают оперативные службы, информация уточняется», — сообщили представители администрации под видео, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте» «Интересный Курган».

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU утонили, что этот пожар не связан с переходом от ландшафтного пожара и является техногенным. Пожар ликвидируют 36 человек с помощью восьми единиц техники.

27 апреля в Кургане возле дачных кооперативов произошел крупный ландшафтный пожар. В ликвидации пожара участвовали более 500 человек, было привлечено 97 единиц техники. На место пожара выезжали начальник ГУ МЧС России по Курганской области генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский и прокурор области Андрей Назаров.