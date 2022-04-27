Второй курганский генерал выехал к месту крупного пожара

Андрей Назаров взял ситуацию с пожаром в районе шоссе Тюнина на личный контроль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Курганской области Андрей Назаров выехал к месту крупного пожара в районе дачных кооперативов возле шоссе Тюнина в Кургане. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. Ранее на место пожара прибыл начальник областного ГУ МЧС, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский.

«Прокуратура Курганской области контролирует ситуацию, связанную с возгоранием в районе СНТ „Нива“ в Кургане. В настоящее время ликвидация ландшафтного пожара проводится на площади 40 га. На место пожара выехал прокурор Курганской области Андрей Назаров», — говорится в сообщении.

Сообщение о ландшафтном пожаре в районе садового товарищества «Нива» поступило 27 апреля в 13:43. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился по сухой траве. Пожару присвоен повышенный ранг — вызов №3. Для руководства действиями по тушению на место прибыл начальник ГУ МЧС России по Курганской области генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский. Ранее в МЧС сообщали, что огонь по сухой траве перекинулся на хозяйственные постройки и другие строения (всего 18 строений). Из ближайших к месту пожара СНТ эвакуированы 50 граждан.