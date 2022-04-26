26 апреля 2022

Глава курганского МЧС выехал на крупный пожар рядом с дачами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, тушение пожара, пожарные, пожарник, землянский юрий, пожарный расчет
Начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский руководит тушением крупного пожара Фото:

Руководитель Главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский выехал на место пожара в районе СНТ «Нива». Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что пожарные спасают от огня дачи местных жителей.

«На месте пожара действиями по тушению руководит начальник Главного управления МЧС России по Курганской области генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский», — говорится в сообщении. На месте работают 77 человек и 23 единицы техники. Угрозы садоводствам нет.

По данным регионального МЧС, сообщение о ландшафтном пожаре в районе садового товарищества «Нива» поступило в 13:43 27 апреля. Из-за сильного ветра и аномально жаркой для региона погоды (+25 градусов) огонь быстро распространился по сухой траве. Площадь пожара составляет 10 гектаров. В тушении могут задействовать вертолет МИ-8 и пожарный поезд.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане вдоль шоссе Тюнина, недалеко от дач и Ботанического сада Курганского госуниверситета, горит поле. Пожару присвоен повышенный ранг — вызов №3. Также очевидцы рассказали, что несколько дачных домов пострадали от огня.

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Руководитель Главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский выехал на место пожара в районе СНТ «Нива». Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что пожарные спасают от огня дачи местных жителей. «На месте пожара действиями по тушению руководит начальник Главного управления МЧС России по Курганской области генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский», — говорится в сообщении. На месте работают 77 человек и 23 единицы техники. Угрозы садоводствам нет. По данным регионального МЧС, сообщение о ландшафтном пожаре в районе садового товарищества «Нива» поступило в 13:43 27 апреля. Из-за сильного ветра и аномально жаркой для региона погоды (+25 градусов) огонь быстро распространился по сухой траве. Площадь пожара составляет 10 гектаров. В тушении могут задействовать вертолет МИ-8 и пожарный поезд. Ранее URA.RU писало, что в Кургане вдоль шоссе Тюнина, недалеко от дач и Ботанического сада Курганского госуниверситета, горит поле. Пожару присвоен повышенный ранг — вызов №3. Также очевидцы рассказали, что несколько дачных домов пострадали от огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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