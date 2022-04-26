Глава курганского МЧС выехал на крупный пожар рядом с дачами

Начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский руководит тушением крупного пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель Главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский выехал на место пожара в районе СНТ «Нива». Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что пожарные спасают от огня дачи местных жителей.

«На месте пожара действиями по тушению руководит начальник Главного управления МЧС России по Курганской области генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский», — говорится в сообщении. На месте работают 77 человек и 23 единицы техники. Угрозы садоводствам нет.

По данным регионального МЧС, сообщение о ландшафтном пожаре в районе садового товарищества «Нива» поступило в 13:43 27 апреля. Из-за сильного ветра и аномально жаркой для региона погоды (+25 градусов) огонь быстро распространился по сухой траве. Площадь пожара составляет 10 гектаров. В тушении могут задействовать вертолет МИ-8 и пожарный поезд.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане вдоль шоссе Тюнина, недалеко от дач и Ботанического сада Курганского госуниверситета, горит поле. Пожару присвоен повышенный ранг — вызов №3. Также очевидцы рассказали, что несколько дачных домов пострадали от огня.