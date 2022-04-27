На месте крупного пожара в Кургане продолжает дежурить полиция

На месте крупного пожара возле шоссе Тюнина продолжают дежурить полицейские Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники УМВД России по городу Кургану продолжают дежурить на месте крупного ландшафтного пожара, который произошел 27 апреля в районе дачных кооперативов возле шоссе Тюнина. Сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области в своем telegram-канале.

«Более 270 сотрудников УМВД России по г. Кургану были задействованы сегодня на ликвидации последствий чрезвычайного характера в пригороде Кургана. На месте продолжают работу наряды патрульно-постовой службы полиции, основная задача которых охрана порядка на территории садовых товариществ после ЧС», — написано в сообщении.

Площадь пожара достигла 60 гектаров. Пострадало 22 дома, эвакуировали 50 человек. Днем сотрудники полиции задействовали шесть экипажей патрульной службы ГИБДД для обеспечения проезда спецтехники и организации движения на территории, охваченной огнем.

Ранее URA.RU сообщало о ландшафтном пожаре в районе садового товарищества «Нива». Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился по сухой траве. В ликвидации пожара приняли участие 504 человека, 97 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 МЧС России и пожарный поезд станции Курган. Для руководства действиями по тушению пожара прибыл начальник ГУ МЧС России по Курганской области генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский и прокурор области Андрей Назаров. Совместными усилиями пожар удалось устранить.