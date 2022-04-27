Рабочего покалечило винтом теплохода в ЯНАО

В настоящее время решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности виновных Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В городе Лабытнанги (ЯНАО) во время ремонтна теплохода на электросварщика компании АО «Северное речное пароходство» упал гребной винт. Как сообщается в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры, человеку был нанесен тяжкий вред здоровью.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой в ходе сверки с медицинскими учреждениями и предприятиями транспорта произошедших случаев производственного травматизма на объектах установлен факт получения в сентябре 2021 года травмы работником АО „Северное речное пароходство“. Установлено, что при выполнении ремонтных работ теплохода в г. Лабытнанги в результате обрыва тали и падения гребного винта электросварщиком получена травма, которая причинила тяжкий вред его здоровью», — говориться в сообщении.

Как добавляет транспортная прокуратура, было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда. Также решается вопрос о привлечении к ответственности виновных в получении травмы рабочим.

Агентство обратилось за комментарием в АО «Северное речное пароходство». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что на месторождении Ямальского района ЯНАО руку рабочего затянуло в бурильную машину. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства преступления, после чего будет дана юридическая оценка ответственным за соблюдение правил безопасности при ведении работ.