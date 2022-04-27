Средняя стоимость бензина в Тюмени составляет почти 52 рубля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Потребительские цены на бензин в Тюмени снизились на 38,2%. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

«В марте 2022 года, по сравнению с февралем, цены производителей на автомобильный бензин в среднем стали ниже на 15,7%. В Тюменской области цены снизились на 38,2%», — говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении URA.RU.

Средняя цена в Тюмени на бензин составляет 51 рубль 6 копеек. На данный момент стоимость топлива следующая:

АИ-92 47,33 рубля;

АИ-95 50,64 рубля;

АИ-98 и выше 59,87 рубля;

Дизельное топливо 60,04 рубля;

Ранее URA.RU писало о том, стоимость дизельного топлива в Тюменской области выросла на 5%. Об этом сообщил губернатор Александр Моор во время пресс-конференции и признал эту тенденцию общемировой.