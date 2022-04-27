27 апреля 2022

В Тюмени сильно подешевели бензин и дизель. Цены

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Цены на заправках. Тюмень, заправка, автозаправка, азс, цены на бензин, азс н-3, азс н-1
Средняя стоимость бензина в Тюмени составляет почти 52 рубля Фото:

Потребительские цены на бензин в Тюмени снизились на 38,2%. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

«В марте 2022 года, по сравнению с февралем, цены производителей на автомобильный бензин в среднем стали ниже на 15,7%. В Тюменской области цены снизились на 38,2%», — говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении URA.RU.

Средняя цена в Тюмени на бензин составляет 51 рубль 6 копеек. На данный момент стоимость топлива следующая:

  • АИ-92 47,33 рубля;
  • АИ-95 50,64 рубля;
  • АИ-98 и выше 59,87 рубля;
  • Дизельное топливо 60,04 рубля;

Ранее URA.RU писало о том, стоимость дизельного топлива в Тюменской области выросла на 5%. Об этом сообщил губернатор Александр Моор во время пресс-конференции и признал эту тенденцию общемировой.

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Потребительские цены на бензин в Тюмени снизились на 38,2%. Об этом сообщает пресс-служба Росстата. «В марте 2022 года, по сравнению с февралем, цены производителей на автомобильный бензин в среднем стали ниже на 15,7%. В Тюменской области цены снизились на 38,2%», — говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении URA.RU. Средняя цена в Тюмени на бензин составляет 51 рубль 6 копеек. На данный момент стоимость топлива следующая: Ранее URA.RU писало о том, стоимость дизельного топлива в Тюменской области выросла на 5%. Об этом сообщил губернатор Александр Моор во время пресс-конференции и признал эту тенденцию общемировой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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