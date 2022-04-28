Utair открывает новый международный рейс из Тюмени и Сургута 28 апреля 2022 в 12:20 Размер текста - 17 + Самолеты авиакомпании будут вылетать в Ташкент по четвергам Фото: Николай Бастриков © URA.RU Авиакомпания Utair открывает прямой рейс в Ташкент с вылетом из аэропортов Тюмени и Сургута. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «С 28 апреля стартуют полеты в Ташкент из Тюмени, с 5 мая — из Сургута. Вылеты будут осуществляться по четвергам», — рассказали в АТОР. По данным авиакомпании, самолет из Рощино будет вылетать в 07:20, обратный рейс — в 12:00. Из Сургута — в 11:35 и 15:50 соответственно. Стоимость билета в одну сторону начинается от 8535 руб. Ранее агентство писало, что Utair анонсировала на весенне-летний сезон 24 направления из Тюмени. Это Москва, юг России (Анапа, Волгоград, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды, Сочи), Западная Сибирь (Белоярский, Игрим, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нягань, Омск, Советский, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск), Екатеринбург, Приволжье (Казань, Самара, Пермь, Уфа), и зарубежные рейсы — в Баку и Ташкент. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» . Авиакомпания Utair открывает прямой рейс в Ташкент с вылетом из аэропортов Тюмени и Сургута. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «С 28 апреля стартуют полеты в Ташкент из Тюмени, с 5 мая — из Сургута. Вылеты будут осуществляться по четвергам», — рассказали в АТОР. По данным авиакомпании, самолет из Рощино будет вылетать в 07:20, обратный рейс — в 12:00. Из Сургута — в 11:35 и 15:50 соответственно. Стоимость билета в одну сторону начинается от 8535 руб. Ранее агентство писало, что Utair анонсировала на весенне-летний сезон 24 направления из Тюмени. Это Москва, юг России (Анапа, Волгоград, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды, Сочи), Западная Сибирь (Белоярский, Игрим, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нягань, Омск, Советский, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск), Екатеринбург, Приволжье (Казань, Самара, Пермь, Уфа), и зарубежные рейсы — в Баку и Ташкент. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям