Челябинские производители зоокормов вытесняют импорт

Из-за санкции западные компании могут покинуть российский рынок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинские производители кошачьих и собачьих кормов собираются потеснить с регионального рынка импортных поставщиков, но для этого им необходима государственная поддержка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Управление Россельхознадзора провело встречу с челябинскими производителями кормов для собак и кошек. Они поделились планами увеличения производства кормов и обозначили вопросы, в решении которых им необходима помощь со стороны государства», — заявили в ведомстве.

Директор ООО «Радуга» Александр Гончаров заявил, что его предприятие ежемесячно выпускает более одной тысячи тонны кормов и к концу года готово перейти к выпуску почти трех тысяч тонн. При этом руководитель опасается, что планируемое в текущем году нанесение маркировки повлечет дополнительные расходы.

Директор ООО «Импортозамещение» Олег Баранов и представитель ИП Медведева сообщили о проблемах с сырьем, витаминными комплексами и вкусовыми добавками. Предприниматель Юлия Колиниченко готова увеличить выпуск кормов для собак в три раза — до 300 тонн в месяц, но рассказала о проблемах с поиском производственного помещения.

Озвученные проблемы и пожелания бизнесменов в Россельхознадзоре обещали учесть, если это будет способствовать увеличению выпуска и импортозамещению кормов. В области 9 производителей выпускают сухие полнорационные корма для собак и кошек и лакомства. В первом квартале 2022 года они произвели более 1,6 тысячи тонн кормов (за данный период прошлого года было произведено чуть более 1 тысячи тонн кормов).

Геополитическая напряженность из-за введенных против России санкций привела к сокращению кормов на прилавках магазинов. Проблемы возникли как у владельцев животных при покупке импортных кормов, так и у производителей, использующих зарубежное сырье. Это стало ответом стран ЕС на проводимую спецоперацию на Украине. О ее проведении президент России Владимир Путин заявил 24 февраля в экстренном обращении к россиянам. В своей речи он уточнил, что в планах России нет оккупации территории соседней страны.

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